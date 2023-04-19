В Ирпене снесут дом с граффити Бэнкси

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Мария Иващук
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В Ирпене на улице Севериновской снесут дома 160/1 и 158, на одном из них расположено граффити британского художника Бэнкси.

Работу Бэнкси планируют сохранить.

«Не волнуйтесь по поводу рисунка всемирно известного художника Бэнкси, который размещен на этом доме. Картину демонтируют отдельно и сохранят. Это произведение искусства уже культурное достояние нашего микрорайона», – написала депутат Ирпенского городского совета Оксана Нечитайло.

Накануне состоялась встреча с жителями этих домов, во время которой обсудили планирование дальнейших действий со стороны Ирпенского городского совета по восстановлению и важности включения всех владельцев квартир в реестр демонтированного имущества.

Напомним, что Бэнкси присвоили звание почетного гражданина города Ирпень.

Ранее мы писали, что Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, включая Киев.

Однако 2 декабря стало известно, что в Гостомеле в Киевской области вандалы украли одно из граффити Бэнкси — женщину с бигуди в противогазе и с огнетушителем. Ее удалось сохранить . После инцидента граффити британского художника в Киеве решили оградить стеклом.

Опубликовано: 19 апреля 2023
Ірпінь Бенксі в Україні
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