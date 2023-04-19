В Ирпене снесут дом с граффити Бэнкси

В Ирпене на улице Севериновской снесут дома 160/1 и 158, на одном из них расположено граффити британского художника Бэнкси.
Работу Бэнкси планируют сохранить.
«Не волнуйтесь по поводу рисунка всемирно известного художника Бэнкси, который размещен на этом доме. Картину демонтируют отдельно и сохранят. Это произведение искусства уже культурное достояние нашего микрорайона», – написала депутат Ирпенского городского совета Оксана Нечитайло.
Накануне состоялась встреча с жителями этих домов, во время которой обсудили планирование дальнейших действий со стороны Ирпенского городского совета по восстановлению и важности включения всех владельцев квартир в реестр демонтированного имущества.
Напомним, что Бэнкси присвоили звание почетного гражданина города Ирпень.
Ранее мы писали, что Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, включая Киев.
Однако 2 декабря стало известно, что в Гостомеле в Киевской области вандалы украли одно из граффити Бэнкси — женщину с бигуди в противогазе и с огнетушителем. Ее удалось сохранить . После инцидента граффити британского художника в Киеве решили оградить стеклом.