Больше соуса и более мягкие булочки: McDonald's обновит рецептуру бургеров

Компания McDonald's планирует модернизировать рецептуру своих фирменных бургеров. Теперь они будут еще ароматнее и вкуснее.

Об этом рассказал шеф-повар Чад Шафер, старший директор кулинарных инноваций McDonald's США, пишет CNN .

После обновления рецептуры булочки будут более мягкими, сыр более рыхлым, лук будут добавлять в котлеты прямо на гриле, а соуса «Биг Мак» будет больше. Изменения коснутся Гамбургеров, Чизбургеров, Даблов Чизбургеров, Биг Маков и McDouble, который не представлен в меню в Украине.

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