В Киеве открыли «волонтерскую пиццерию» Freedom Pizza: 70% прибыли отдают на социальные проекты

В ЖК «Французский квартал» возле метро Лыбидская открылась пиццерия Freedom Pizza. Заведение декларирует социальную миссию – 70% прибыли основатели отдают волонтерским проектам.

В меню заведения – 11 пицц, фирменные закуски и авторские коктейли от бар-менеджера tcp bar Дениса Страшука. Креативный директор freedom pizza project – основатель tcp bar и tcp pizza Роман Жирных.

“Сначала мне подарили две пицца-печки, на которых мы думали печь бесплатные пиццы. Но в результате поняли, что будет больше положительного влияния, если построим волонтерское заведение, которое будет помогать долгосрочно», — рассказывает Роман Жирных.

Основное блюдо – пиццу – разрабатывали с учетом доставки. Для этого сделали хрустящее тесто, которое легко переживет недолгую дорогу.

Среди вариантов пицц – киевские хиты «Киев-Гаваи», «Мясной люкс», «Горячая Латина», а также новые сочетания: «Кимчи Чиз» и «Лесные грибы-дорблю».

“Мы все сошлись на том, что наши пиццы будут настолько сырными, насколько это вообще возможно. На проработках мы заходили в экспериментах очень далеко, чтобы сделать самую сырую пиццу на доставку в Киеве”, – рассказывает Юрий Мельник, китчен-менеджер заведения.

Также в меню есть to-go форматы закусок: пиццадильи (что-то среднее между пиццей и кесадильей) и пиццабоны (булочки с начинками).

70% от прибыли пиццерия отдает благотворительным организациям. В апреле деньги передадут инициативе Kid's Republic от "Киев Волонтерский ". Цель проекта – сформировать сеть помощи семьям с детьми, которые в результате войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас такие семьи компактно проживают в территориальных общинах практически по всей стране.

В заведении можно купить мерч от известных украинских дизайнеров, поддерживающих проект.

«Наша пиццерия – это начало большой истории freedom pizza project, коммьюнити рестораторов и волонтеров, которые помогают в восстановлении Украины и создают рабочие места для тех, кто вынужденно покинул свои дома», - рассказали основатели пиццерии.

Адрес : Предславинская 42

Часы работы : 11:00 – 22:00

Цены : пицца Папперони – 254 грн, пицца Мясной люкс – 310 грн, пицца Халапеньо – 265 грн, пицца Киев-Гавайи – 237 грн, пицца Сырная с орешками – 317 грн, пицца Лесные грибы и Блю чиз – 347 грн, пицца Кимчи Чиз – 340 грн. Пицадилия Блю Чиз – 155 грн, пиццадилья Чикен Песто – 155 грн, пиццабоны сырные с дорблю – 157 грн, пиццабоны с ветчиной и моцареллой – 162 грн, крылышки Барбекю – 127 грн. Пиво Kyiv Lager – 110 грн, сезонный лимонад – 100 грн.

Фото: предоставлены заведением