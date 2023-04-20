Не только вышиванки: 8 украинских брендов, которые создают одежду и аксессуары в этническом стиле

Ожерелье с косовской керамикой, вышиванки в честь Григория Сковороды, а также свадебные платья в этническом стиле – мы собрали 8 брендов, создающих стилизованные этнические вещи, а также аутентичные копии для популяризации украинской культуры.

Вышиванки Etnodim носят актриса Кэтрин Винник, участники группы Kalush и президент Зеленский. Бренд постоянно экспериментирует с вышивкой и создает новые орнаменты.

Например, одну из вышиванок Etnodim посвятил Расстрелянному возрождению, она попала в архив музея Ивана Гончара . Также бренд создал вышиванку Bayka , посвященную Григорию Сковороде.



Стоимость: вышиванки – от 3200 грн

Где купить: сайт , магазин в Киеве, ул. Верхний Вал, 58/28

Бренд "рожден в Ивано-Франковске. Он сочетает современные силуэты и традиционную украинскую вышивку для того, чтобы переосмыслить традиционный наряд и сделать его элементом повседневной жизни.

Основательница бренда Наталья Гергелюк с детства вдохновлялась эстетикой украинских орнаментов.

Бренд шьет такие элементы народного костюма, как керсетка, кептар, а также свадебные платья и рубашки с дизайнерскими и традиционными вышивками. В 2021 году бренд выпустил ко Дню вышиванки капсульную коллекцию шелковых аксессуаров с вышивкой, вдохновившись резными элементами гуцульских скрынь.

В кептаре бренда выступает лидер группы Kalush Олег Псюк, а вышитое платье "“Ґаптувальні” одевала для поздравления украинцев с Рождеством Елена Зеленская .

Стоимость : керсетка – 12800 грн, свадебное платье – от 11000 грн

Где купить : сайт , Ивано-Франковск, пр. Фортечный, 1 Галерея Бастион, Львов, ул. Шевская 12, ТЦ Вернисаж, 2

«Зерно» - это киевский бренд, основанный в 2014 году. Акцент – на этническом дизайне.

“Мы обращаемся к народному строю, потому что он сохраняет веками выработанную целесообразность кроя, глубину художественного чутья и самое главное – духовные стремления народа. Создаем одежду, которая имеет смысл”, – так бренд объясняет свое видение.

Здесь можно найти реплику традиционной корсетки, которую носили женщины Приднепровской Украины, бойковский кептар, рубашки с выбойкой ручной работы, жупаны, а также аксессуары, как из старого сундука.

Стоимость: юбка Одарка с выбойкой – 6300 грн, керсетка – 9790 грн

Где купить : сайт , магазин в Киеве, ул. Братская 8a, второй этаж, офис 205

Ярина Дронь и Андрей Паславский, основатели бренда «Видимо Невидимо» воспроизводят старинные бусы и другие традиционные украшения по фотографиям, а также изготавливают стилизованные бусы, серьги, кресты, дукачи и прочее.

Мастера пытаются использовать традиционные материалы, белые кораллы и серебряные дармовисы, такие, как в старинном ожерелье.

Стоимость: серебряные серьги – 3300 грн , дукач латунный – 1100 грн, бусы из перламутра – 3500 грн

Где купить: сайт , instagram

Студия Елены Дидик шьет стилизованный традиционный наряд. Здесь можно заказать карманы на поясе, шелковые платки, шерстяные и жаккардовые юбки и рубашки. Вещи шьют в основном в одном экземпляре.

Бренд борется с «шароварщиной» переосмысляя, но не ломая традицию украинского наряда. Сама дизайнер более 15 лет исследует традиционную украинскую культуру и ездит в этнографические экспедиции.

Стоимость: юбки 2500-5500 грн, карманы – от 900 грн, платки – от 500 грн, комплект платок и карман – 1300-1900 грн

Где купить : instagram

Львовский бренд вышитой одежды работает уже больше 13 лет. Hoyra создает осовремененную и традиционную вышитую одежду для мужчин, женщин и детей.

«Мы мечтаем о том, чтобы украинская одежда начала восприниматься больше, чем вышитая рубашка», – рассказывает основательница бренда Ирина Христинич.

Стоимость: блуза «Борщевские цветы» - 6500 грн, двухсторонний жилет «Гойра» - 14000 грн

Где купить : сайт

В “Майстерні Мокоша” предлагают сшить реплики старинных рубашек с традиционной вышивкой из разных регионов Украины. Мастерскую основала Наталья Матвеева из Запорожья, которая уже 10 лет занимается изучением традиционной украинской вышивки.

Каждая рубашка уникальна, ведь мастер не повторяет заказов.

Стоимость: зависит от заказа

Где купить: instagram

Это бренд современных украинских украшений, вдохновленных традиционными мотивами, изготавливающий бусы, чокеры, серьги и браслеты. Мастерская и магазин работают во Львове.

У бренда можно приобрести украшения с использованием косовской керамики, натуральных камней и венецианского стекла.

Большинство изделий уникальны или созданы в лимитированном количестве. Однако бренд создает коллекции, основными акцентами которых являются бусины из белой глины и с авторской росписью.

Стоимость: ожерелье «Шепот ветра» - 3250 грн , ожерелье «Расписанная душа» - 6200 грн

Где купить: сайт , магазин – Львов, улица Театральная, 24



Читайте также : 7 брендов, популяризирующих украинское

Фото: соцсети брендов