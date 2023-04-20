Куда поехать на выходные: Семь парков под Киевом

Впереди – первые по-настоящему теплые выходные. Во многих парках расцветают юльпаны и другие цветы, поэтому самое время наслаждаться весной.

Собрали актуальную информацию о природных парках недалеко от Киева, куда можно съездить на уик-энд.

Ландшафтный парк с тремя миллионами тюльпанов, лавандовой лужайкой, садом петуний и полями лиатриса. Один из красивейших парков страны. Прошлой весной «Добропарк» пережил российскую оккупацию, но быстро восстановился и провел сезон лаванды.

Где: Киевская область, Макаровский район, с. Мотыжин (29 километр Житомирской трассы)

Активности: кроме визуальной эстетической красоты, в парке есть детские аттракционы (карусели, батутный комплекс, качели, колесо обозрения), озеро с переправой на плотах, открытый бассейн размером 26x6 м, фудкорт с украшенными цветами террасами и ресторан с итальянской кухней.

Недавно в «Добропарке» появились стильные глэмпы (другими словами «комфортные палатки») с видом на озеро, как пишут владельцы: «уникальная возможность проснуться утром, насладиться ароматами цветов, сделать утреннюю зарядку или йогу среди петуний или самшитов».

Что нового: 27 апреля официальное открытие сезона и сезона тюльпанов. Посетителей уже ждут 136 сортов цветов и 6 разных цветочных локаций.

График работы: с 27 апреля – ежедневно с 10.00 –20.00.

Билеты: детский – 100 грн., взрослый – 200 грн., семейный (два взрослых и детский) – 400 грн.

Как добраться: Общественным транспортом: от станции метро «Житомирская» каждые 20 минут курсируют маршрутные автобусы 375, 771, 373 в направлении села Мотыжин. Собственным авто: по Житомирской трассе мимо села Стоянка, Мила, Березовка, рядом с центральным входом в парк – большая парковка.

Это место называют парком счастливых животных. С современными вольерами, подогревом полов, сбалансированным рационом и круглосуточным уходом за животными.

Где: Киевская область, Вышгородский район, с. Демидов, ул. Вербовая, 79

Активности: В парке проживает более ста удивительных животных, среди которых, например, экзотические трубкозубы и белорукие гиббоны, их разрешают гладить и кормить.

Главный визуальный объект и визитка парка – прототип старинного немецкого замка Нойшванштайн, который вы могли видеть на заставке Walt Disney.

Здесь проводят школьные экскурсии, есть отдых у бассейна, мини-гольф, детская площадка, внутри замка – ресторан, а на главной площади – шатер из мангал-меню.

Что нового: в этом сезоне в парке высадили 35 000 тюльпанов, и они уже начали зацветать. Кроме того, посетители и не безразличные к животным могут взять опеку над кем-то из его обитателей. Опека – это оплата рациона животного. Вы выбираете животное, а парк подсчитывает бюджет корма на месяц или год. Детали опекунской программы – по ссылке .

График работы: ежедневно с 10 до 19 (вход на территорию парка – до 18).

Билеты: взрослый – 300 грн., детский – 150 грн., для детей до трех лет бесплатно.

Как добраться: Общественным транспортом: автобус 355 от станции метро «Героев Днепра», собственным автомобилем: GPS-координаты: 50°44'13.59''N,30°17'49.62''E.

Парк в стиле старинного Киева площадью более 50 гектаров. Место семейного отдыха и познания истории.

Где: Киевская область, Обуховский район, с. Копачев.

Активности: сам парк – воспроизведение в полноценном объеме (1:1) архитектурного образа древнего Киева, которым он мог быть в V-XIII веках. За образец взят Град Владимира (Дитинец), построенный во время правления Владимира Великого. Уникальная оборонительная стена «Заборола», терем Ярослава Мудрого, действующая деревянная Васильевская церковь 10 века, несколько музеев и уникальная коллекция редких породистых лошадей - то, что стоит посмотреть в первую очередь.

Что нового: в хорошую погоду в парке работает канатный спуск, чеканка старокиевских монет, сувенирная лавка. Кухня не работает с начала военных действий, но разрешается приезжать с собственной едой и устраивать пикники. Так же не проходят шоу-программы.

График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Вход свободный.

Как добраться: Общественным транспортом: прямой рейсовый автобус «Киев-Степок» (от автостанции «Выдубичи»), или маршрутка 311 «Киев-Обухов» с пересадкой в Обухове на автобус Обухов-Степок. Собственным автомобилем: GPS координаты Google maps: +50° 8' 44.31«, +30° 28' 26.90» (50.145642, 30.474139)

Семейный экопарк с самой большой страусовой фермой в стране и разнообразными активностями. Парк сильно пострадал прошлой весной от военных действий и оккупации россиянами. В результате попадания снарядов, погибло большое количество страусов, вольеры были уничтожены огнем. Впрочем, в этом сезоне «Ясногородка» возобновляет работу и приглашает гостей.

Где: Киевская область, Макаровский район, с. Ясногородка, улица Подлесная, 32

Активности: самая крупная в Украине страусиная ферма, птиц здесь насчитывается более 500 особей, отдельно работает контактный зоопарк с грациозными оленями, шотландскими коровками и купающимися в водоеме буйволами.

Детский парк развлечений «Яснограй». Работает концептуальный семейный ресторан, где можно отведать блюда из мяса и яиц страуса, а также разные экопродукты, выращенные на местной ферме. Есть даже собственная винодельня. Заказать экскурсию и продегустировать местные вина из загородных виноградников можно прямо на месте.

Что нового: летом 2023 года планируют открыть семейный бассейный комплекс с двумя взрослыми и детским бассейнами.

Билеты: день в экопарке: взрослый – 200 гривен (выходные и праздничные – 300 грн.), детский – 180 грн. (выходные и праздничные – 250 грн.), семейный – 500 грн. (750).

График работы: будни с 10 до 17, выходные с 10 до 19.

Одно из самых старых заповедно-охотничьих угодий в Украине. 80% площади покрыто сосново-дубовыми лесами, утверждается, что это самый большой вольер на территории Европы (13 тысяч гектаров территории ограждены забором).

Где: Киевская область, Бровары, с. Богдановка, улица Центральная Усадьба.

Активности: два озера (верхнее Большое, нижнее Большое), экологические тропы протяженностью более 5 км, а также пешеходные, автомобильные и веломаршруты. Конюшня, где содержатся лошади семи разных пород.

На территории парка находится государственная резиденция «Залесье» – деревянный сруб-дворец, построенный Никитой Хрущевым для отдыха и приемов официальных делегаций. В лесах живут представители 8 видов копытных животных, есть виды, занесенные в Красную книгу. Перед посещением следует ознакомиться с правилами безопасности и поведения в этом месте, которые размещены на сайте парка.

Как добраться: Общественным транспортом – от автостанции «Дарница», маршрут 333 (Киев-Калита) до станции «Лесная», на собственном авто – 57 километр Черниговской трассы.

Живописный ландшафтный парк на берегу реки Роставица.

Где: Киевская область, Сквирский район, поселок Буки.

Активности: парк условно разделен на храмовый комплекс (церковь Святого Евгения, колокольня Даниила). Здесь также вы увидите легендарный фонтан «Рулетка» с Майдана Незалежности, который после реконструкции центра Киева вдруг оказался в парке, был отреставрирован и дополнен освещением. И, собственно, сам ландшафтный парк с мини-зоопарком, поляной сказок, чудо-скульптурами (пример: три лягушки греются на солнце – символ изобилия).

Утверждают, что еще недавно, прогуливаясь по парку, можно было наткнуться на памятник Максиму Горькому, хотя в свете нынешних событий – это уже неточно. Работает ресторан, есть даже мини-гостиница, можно арендовать катамараны для водной прогулки.

Когда работает: суббота, воскресенье, праздничные дни – с 9.00 до 17.00

Вход: вход на территорию парка бесплатный, дополнительно можно заказать платную экскурсию.

Как добраться: Общественным транспортом: автобус от станции метро «Лыбидская» или Южного автовокзала до Сквиры, оттуда – маршрутным такси до Буков. Собственным авто – по трассе E95, дальше – по P19 в направлении Т1013 в городе Фастов, далее в этом направлении до Буков.

Искусственный островок восточной культуры на берегу реки Рось.

Где: Киевская область, Володарка, улица Дружбы Народов.

Активности: акцент сделан на восточной культуре, хотя кроме японских мотивов в архитектуре, на территории можно встретить колонны в греческом стиле, или грот – в итальянском.

Здесь высадили более трех с половиной тысяч растений, есть птичий зоосад, беседки в азиатском стиле, водопад, красные мостики, фонтан, большая детская площадка с кораблем и пиратами, мини-зоопарк, а в эти дни живописно расцвела сакура.

Когда работает: вторник-воскресенье, 10.00 – 20.00

Вход: взрослые – 100 грн., дети – 50 грн., дети до 6 лет, пенсионеры, люди с инвалидностью, участники боевых действий – бесплатно.

Фото: соцсети парков