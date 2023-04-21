Смотрите концепцию гостиницы «Карпаты» от архитекторов Makhno Studio: визуализации

Студия украинского дизайна, архитектуры и керамики Makhno Studio представила проект гостиницы «Карпаты» с «минимальным вмешательством в природный ландшафт».
С его помощью архитекторы хотели показать, как можно интегрировать «современный украинский стиль» в Карпатах, пишет The Village Украина.
«В основе здания лежит каменный сад, который выдержал испытание временем с самого рождения Карпатских гор. Его дизайн является отражением величественных вершин, простирающихся к солнцу», — рассказывают специалисты студии.
В центральной части внутреннего двора отеля планируется разместить подвесной бассейн, окруженный бордюром из камней.
По проекту здание в монохромных тонах. Дизайнерские формы архитекторы позаимствовали из мира природы. Каждая комната оборудована панорамными окнами.
Makhno Studio предлагает украсить стены 3D-декором с использованием фирменной объемной плитки, которую разрабатывает студия.
Как отмечают архитекторы, гостиница должна стать органическим продолжением ландшафта и воплощать «современную украинскую архитектуру — сочетание прошлого и будущего».
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Фото: The Village Украина