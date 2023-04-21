Смотрите концепцию гостиницы «Карпаты» от архитекторов Makhno Studio: визуализации

Студия украинского дизайна, архитектуры и керамики Makhno Studio представила проект гостиницы «Карпаты» с «минимальным вмешательством в природный ландшафт».

С его помощью архитекторы хотели показать, как можно интегрировать «современный украинский стиль» в Карпатах, пишет The Village Украина.

«В основе здания лежит каменный сад, который выдержал испытание временем с самого рождения Карпатских гор. Его дизайн является отражением величественных вершин, простирающихся к солнцу», — рассказывают специалисты студии.

В центральной части внутреннего двора отеля планируется разместить подвесной бассейн, окруженный бордюром из камней.

По проекту здание в монохромных тонах. Дизайнерские формы архитекторы позаимствовали из мира природы. Каждая комната оборудована панорамными окнами.

Makhno Studio предлагает украсить стены 3D-декором с использованием фирменной объемной плитки, которую разрабатывает студия.

Как отмечают архитекторы, гостиница должна стать органическим продолжением ландшафта и воплощать «современную украинскую архитектуру — сочетание прошлого и будущего».

Ранее мы писали, что Makhno Studio представили концепт энергонезависимого визит-центра Vitryak с музеем и кафе.

Фото: The Village Украина