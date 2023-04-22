Когда Zara, H&M и Bershka откроют свои магазины в Украине

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Анна Григораш
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Международный ритейлер одежды Inditex Group, которому принадлежат популярные бренды Zara, Bershka, Stradivarius, P&B, Massimo Dutti, ежемесячно пересматривает планы по возвращению в Украину. И может открыть свои магазины с августа по ноябрь.

Об этом Forbes рассказал глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин, который общается с головным офисом Inditex.

«Украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться», – сказал он.

Если Inditex примет решение об открытии, подготовка может начаться с июля и займет месяц, говорит Гаврюшин. Тогда открыться торговые точки могут «в окне» с августа по ноябрь, считает он.

«Положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности и опасности обстрелов как минимум для центра и запада Украины летом», – рассказал ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

Испанский ритейлер мог возобновить свою деятельность в Украине в марте – апреле 2023 года, но этого не произошло, рассказал один из консультантов на рынке коммерческих объектов.

«Внутри компании есть люди, которые считают, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо», – добавил источник Forbes.

Еще один международный ритейлер, шведский H&M, также планировал возобновить работу в Украине после Нового года, говорит глава УРТЦ Максим Гаврюшин, ссылаясь на слова украинских сотрудников. Но позже шведский ритейлер принял решение открыть свои украинские магазины только после окончания войны, добавляет он.

«Мы следим за развитием событий в Украине, но самым высоким приоритетом для нас является безопасность наших коллег и клиентов», – ответила старшая советница по вопросам коммуникаций H&M Group Анника Свенссон.

Ранее мы писали, что Zara закрыла магазин на Крещатике.

Фото: Fernand De Canne / Unsplash

Опубликовано: 22 апреля 2023
H&M Киев Zara
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