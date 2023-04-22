На «Лесной» демонтировали точку «Фалафель у Хасана»

В Киеве возле метро «Лесная» демонтировали точку «Фалафель у Хасана».

Об этом пишет The Village Украина .

Хасан – повар из Ирака, который уже 15 лет готовит фалафель в батоне. По словам мужчины, его никто не предупредил о демонтаже точки. Также он знает, кто его проводил.

“Я вышел из машины, мне сказали подойти и забрать свои вещи, потому что мою точку разбирают. Они показали мне документ, фото моей точки, опечатали и начали разбирать”, – говорит Хасан.

Повар рассказывает, что в ближайший месяц будет искать новое помещение, чтобы возобновить работу. Хасан также добавил, что вероятнее всего, новая точка будет не на «Лесной», поскольку стоимость аренды здесь слишком высока.

Хасан готовит фалафель в батоне в Киеве с 1997 года. Первая точка повара была расположена рядом с Индустриальным мостом, вторая – возле завода Большевик. Последние 15 лет Хасан работал на территории рынка у метро «Лесная».

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