7 заведений с уютными террасами, которые уже работают

Ореховый сад, секретные дворики и итальянские места с живой музыкой.

Подготовили подборку ресторанов и кафе Киева с уютными террасами, которые уже начали работать.

Не просто террасу, а ореховый сад 22 апреля открыли в Cafe Marco при Sophia Hotel Kyiv, расположенном рядом с Софийским собором.

Свою кухню здесь называют авангардной версией классики и в весеннем сезоне предлагают новые блюда и коктейли. В меню есть отдельные разделы завтраков и обедов: яйца “Рояль” – 340 грн, “Чикен-Киев” салат – 315 грн, постный борщ с белыми грибами – 195 грн.

Адрес: ул. Софиевская, 19

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Голубой домик Kitchen&Garden находится на ВДНХ, а его летняя терраса расположена прямо в яблоневом саду: здесь можно посидеть за столиком или поваляться в гамаке.

Для садоводов-любителей есть цветы, растения в горшках и предметы декора. И, конечно, сюда стоит приходить за вкусным кофе и десертами.

Адрес: просп. Академика Глушкова, 1

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La Fabrique

Французская пекарня с одним из самых «инстаграммных» фасадов в городе. Терраса на улице уже работает: поэтому самое время прийти сюда за завтраком с круасанами, кош-лореном или французским луковым супом.



Классический французский завтрак – 265 грн, сэндвич с курицей и беконом – 205 грн, кош с козьим сыром – 175 грн.

Адрес: Бульварно-Кудрявская, 19

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Заведение, которое родилось из любви к улице, где проживает его основательница.

С началом нового сезона здесь продолжают традицию цветочных ярмарок и «завтраков в клумбах».

Угощают вином и кофе. В меню – пироги, круассаны и салаты, которые, говорят, нужно есть минимум втроем.

Адрес: ул. Никольско-Ботаническая, 7/9

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Терраса «бара для ленивых гурманов» AM Bar спряталась во дворе коренастого дома возле Бессарабки.

Здесь готовят азиатский фьюжн. К слову, в этом месяце анонсировали новое, вкусное и недорогое меню. И, конечно, коктейли и настойки. Даже с доставкой на дом.



Коктейль White Negroni (100 мл) – 180 грн; коктейль Prospector (500 мл) – 900 грн.

Адрес : ул. Большая Васильковская, 6

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Ресторан «Итальянец из Бейрута» находится на Подоле, но терраса с живой музыкой и цветами защищена от городского шума и завораживает атмосферой Средиземноморья. Кстати, здесь регулярно дают концерты живой музыки.

Готовят блюда ливанской и итальянской кухонь. Есть множество традиционных закусок, пицца и паста, кебабы и шавермы. Некоторые позиции меню: бабагануш - 289 грн, пицца «Маргарита ди Буфало» - 325 грн, дорадо по-сицилийски - 449 грн.

Адрес: пер. Ярославский, 1/3

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Терраса ресторана Satori – тихий уголок среди шумного Киева, где можно попробовать интересные блюда из всего Средиземноморья.

Есть устрицы, стейки и пицца по старинному рецепту.

В меню: крем суп из грибов с маринованным трюфелем и пармезаном – 215 грн., бургер с телятиной – 355 грн., шатобриан с трюфельным соусом – 595 грн. Для каждого блюда эксперты ресторана посоветуют лучшее вино.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 44а