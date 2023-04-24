В Виннице открыли вертикальную сити-ферму: там выращивают салат без земли и лопат

283
Ирина Маймур
share share

Друзья-единомышленники открыли в центре Винницы современную вертикальную сити-ферму. Там на 60 квадратных метрах они выращивают пять видов салатов.

Об этом сообщает Винница.info.

Чтобы выращивать салат, винничанам не нужны ни земля, ни сапы, ни лопаты.

«Все на гидропонике. Нужна только вода, свет, тепло и специальные удобрения. Вместо земли мы используем субстрат, в котором крепятся корни растения», — отмечает основатель фермы Николай Кислейко.

Внутри фермы уникальный микроклимат. Растущая здесь продукция экологически чистая, ведь ее ничем не возделывают. Через неделю в сити-ферме выращивают около 150 килограммов салата.

Салат винничане продают пучками. Стоимость одного – примерно 50 гривен.

«Себестоимость высокая, но это экологически чистая продукция», — добавляет Николай Кислейко.

На создание сити-ферма ушло немало средств, говорят бизнесмены. Ведь нужно найти помещение, купить дорогостоящее оборудование, лампы, систему автоматизации и систему очистки воды. По подсчетам предпринимателей, их вложения вернутся через три года.

«Во-первых, это экономия потребления ресурсов воды и земли. Сейчас в Украине очень много полей заминировано, поэтому они не пригодны для выращивания салатов и овощей. Такие маленькие фермы более выгодны, чем теплицы. На небольшой территории можно вырастить большое количество урожая. Спрос на потребление пищи не уменьшился, так что за вертикальной гидропоникой — будущее», — рассказывают предприниматели.

В будущем винничане планируют выращивать на гидропонике огурцы, помидоры и даже арбузы.

Ранее мы писали, что киевский школьник создал «домашний огород» и продает органические овощи.

Фото: Винница.info

Опубликовано: 24 апреля 2023
share share
«Киевгорстрой» возобновляет работы на четырех площадках. Ранее компания останавливала строительство из-за финансовых трудностей «Киевгорстрой» возобновляет работы на четырех площадках. Ранее компания останавливала строительство из-за финансовых трудностей На Владимирской открылся ресторан-кондитерская «Крендель» На Владимирской открылся ресторан-кондитерская «Крендель» Высадили 3 млн цветов: «Добропарк» открывает сезон тюльпанов Высадили 3 млн цветов: «Добропарк» открывает сезон тюльпанов Украинские студии YOD GROUP и BALBEK BUREAU стали финалистами международной премии Hospitality Design Awards Украинские студии YOD GROUP и BALBEK BUREAU стали финалистами международной премии Hospitality Design Awards Новые витрины ЦУМа на Крещатике украсили цветы от сестер Фельдман: фото Новые витрины ЦУМа на Крещатике украсили цветы от сестер Фельдман: фото В Пуще-Водице сгорела дача 20 века В Пуще-Водице сгорела дача 20 века Смотрите список самых инстаграммных памятников мира 2023 Смотрите список самых инстаграммных памятников мира 2023 В Киеве состоится фестиваль «Стадион культуры» В Киеве состоится фестиваль «Стадион культуры»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.