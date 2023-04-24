В Виннице открыли вертикальную сити-ферму: там выращивают салат без земли и лопат

Друзья-единомышленники открыли в центре Винницы современную вертикальную сити-ферму. Там на 60 квадратных метрах они выращивают пять видов салатов.

Об этом сообщает Винница.info.

Чтобы выращивать салат, винничанам не нужны ни земля, ни сапы, ни лопаты.

«Все на гидропонике. Нужна только вода, свет, тепло и специальные удобрения. Вместо земли мы используем субстрат, в котором крепятся корни растения», — отмечает основатель фермы Николай Кислейко.

Внутри фермы уникальный микроклимат. Растущая здесь продукция экологически чистая, ведь ее ничем не возделывают. Через неделю в сити-ферме выращивают около 150 килограммов салата.

Салат винничане продают пучками. Стоимость одного – примерно 50 гривен.

«Себестоимость высокая, но это экологически чистая продукция», — добавляет Николай Кислейко.

На создание сити-ферма ушло немало средств, говорят бизнесмены. Ведь нужно найти помещение, купить дорогостоящее оборудование, лампы, систему автоматизации и систему очистки воды. По подсчетам предпринимателей, их вложения вернутся через три года.

«Во-первых, это экономия потребления ресурсов воды и земли. Сейчас в Украине очень много полей заминировано, поэтому они не пригодны для выращивания салатов и овощей. Такие маленькие фермы более выгодны, чем теплицы. На небольшой территории можно вырастить большое количество урожая. Спрос на потребление пищи не уменьшился, так что за вертикальной гидропоникой — будущее», — рассказывают предприниматели.

В будущем винничане планируют выращивать на гидропонике огурцы, помидоры и даже арбузы.

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Фото: Винница.info