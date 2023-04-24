Высадили 3 млн цветов: «Добропарк» открывает сезон тюльпанов

В " Добропарке " с 27 апреля по 21 мая будет проиходить четвертый сезон тюльпанов.

Всего высажено 3 миллиона тюльпанов, а 136 их сортов расцветут именно в этот период, и один из них будет особенным.

Вместе с голландскими партнерами разработан уникальный тюльпановый микс «Украинское мужество», который будет символизировать несокрушимость, мужество и силу нашего народа. Также все желающие смогут купить луковицы тюльпанов прямо с поля.

Кроме тюльпанов, в «Добропарке» разработали 6 локаций, среди которых гиацинты, нарциссы и крокусы, будут дополнять наш цветочный рай.

На территории также будет расположен глемпинг-городок, фуд-корты и зоны для барбекю, купальное озеро, пляж, карусели и зона развлечений, батутный комплекс, водные развлечения и активности, переправа на плотах, бассейн и аллея сакур.

Стоимость билета: взрослый – 200 грн, детский – 100 грн, для бойцов ВСУ вход бесплатный. Адрес: с. Мотыжин, Макаровский район (Житомирская трасса, 29 км). График работы : Пн-Вс 09.00 - 20.00.