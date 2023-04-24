На Владимирской открылся ресторан-кондитерская «Крендель»

В Киеве на улице Владимирской открылся харьковский ресторан-кондитерская " Крендель ".

В заведении есть большой выбор завтраков, закусок, салатов, супов, основных блюд, гарниров, десертов и напитков, как алкогольных, так и безалкогольных.

Цены: бенедикт с лососем – 240 гривен, сырники с маскарпоне и сезонными ягодами – 200 гривен, тар-тар из телятины – 245 гривен, попкорн с морепродуктами – 245 гривен, цезарь с куриным бедром – 210 гривен, крем-суп из батата – 185 гривен, фермерская вырезка – 295 гривен, наполеон – 50 гривен, чизкейк фисташка – 150 гривен, эклер манго-маракуйя – 90 гривен.

Адрес: ул. Владимирская, 29

График работы: 08:00–22:00.