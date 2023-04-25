Смотрите список лучших работодателей военного времени в Украине

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Ирина Маймур
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Издание Forbes и сайт поиска работы Work.ua определили 50 лучших работодателей военного времени в Украине.

Было проанализировано более 28 000 анкет, в то же время сотрудники 77 компаний заполнили около 100 анкет.

«Общий итог: украинцы стали больше ценить своих работодателей. Это неудивительно: в начале года НБУ оценивал уровень безработицы в 30%», — отмечают в Forbes.

В десятку лучших работодателей вошли:

  1. GENESIS (ИТ) — 3000 сотрудников;
  2. JTI УКРАИНА (FMCG) — 800 сотрудников;
  3. SYNGENTA (АПК) — 532 работников;
  4. EPAM SYSTEMS (IT) — 11 375 работников;
  5. PHILIP MORRIS (FMCG) — 1144 сотрудника;
  6. CIKLUM (IT) — 2800 работников;
  7. CORTEVA AGRISCIENCE (АПК) — 506 сотрудников;
  8. INTELLIAS (IT) — 3241 работников;
  9. «УКРАИНСКАЯ ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» (МАШИНОСТРОЕНИЕ) — 58 000 работников;
  10. SOFSERVE (IT) — 9451 работников.

Больше всего открытых вакансий среди лучших работодателей Украины на март 2023 года — в «Украинской оборонной промышленности». Их около 3500. Среди других компаний из рейтинга наибольшее количество карьерных возможностей предлагают «Концерн Галнефтегаз» (ОККО) — 454, McDonald's — 400, SoftServe — 390, МХП — 340, WOG — 300 и «Эпицентр-К» — 216.

46% опрошенных ответили, что получают в своей компании рыночную зарплату. 20% заявили, что получают больше, чем за аналогичную работу в других компаниях, 24% — что меньше. Другие же затруднились ответить на этот вопрос.

Полный список лучших работодателей можно просмотреть по ссылке.

Ранее писали, что Букеровская премия объявила финалистов в 2023 году.

Фото: Studio Republic / Unsplash

Опубликовано: 25 апреля 2023
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