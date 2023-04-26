Для создания уюта: 10 украинских брендов авторской керамики

Мы собрали подборку украинских брендов авторской керамики с пиалами для чая, свечами, подставками для аромапалочек и тарелками, расписанными вручную, которые помогут создать уют дома.

Dyka ceramic

Dyka ceramics – это молодой бренд, созданный в 2019 году украинской художницей Анной Литвинович в маленькой закарпатской деревне, где Анна останавливалась в поисках вдохновения. Красота Карпат и жизнь рядом с природой побудили ее овладеть ремеслом керамики и вдохновили девушку на создание собственного бренда.

Dyka ceramics воплощает в изделиях эстетику природных форм и материалов, преподнося красоту несовершенства.

«Интересные первобытные формы, приятные и необычные на ощупь фактуры, объекты, покрытые сетками трещин, или хаотически рассыпанные капли глазури, текстура коры деревьев и мха, напечатанные на глине», - так описывает свои изделия мастерица.

В Dyka ceramics есть пиалы, свечи, чаваны для чая матча, чайники.

Стоимость: свечи – 800-900 грн, чаван – 1400 грн, пиала – 700 грн

Mira ruk

Ирина Литвинчук создает керамическую посуду для чаепитий. На странице мастерицы можно найти пиалы с отпечатками листьев, заварочные гайвани, катакучи для матча. Все сеты вдохновлены красотой природы: лесом, океаном, окаменелостью, мхом и даже плесенью. Сама мастерица говорит, что эта посуда создана для медитативного подхода к жизни.

Стоимость: пиалы – от 370 до 980 грн (зависит от партии)

The Art Room Ceramics

Основательница The Art Room Ceramics Ольга Круглик всю жизнь занималась творчеством. А в 40 лет пошла на курсы керамики, что впоследствии превратилось в собственное дело мастерицы.

Бренд производит подставки под аромапалочки, мыльнички-ладошки, тарелки, чашки, подсвечники и прочее.

Стоимость: подставки-ладони – 260-300 грн, чашка (380 мл) – 480 грн

Tatli

Киевский бренд керамики, который основала культурологиня Ольга Ольховская. В своих работах мастер объединяет любовь к ботанической иллюстрации и сказочным мотивам.

В ассортименте Tatli можно найти тарелки с копиями известных картин, блюдечка с цветочными трезубцами и серию работ «Русні п..да».

Стоимость: тарелки – 500-800 грн

JaneandMery

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Основательницы бренда сестры Яна и Марьяна говорят, что керамика присутствовала в их жизни с самого детства, ведь их мама работала художником на заводе, где изготовляли керамическую посуду и часто брала девушек с собой.

“Всегда было интересно смотреть за масштабным процессом заливки, замывки, глазировки, отжига и формирования гипсовых форм. И порой нам позволяли самим что-нибудь попробовать”, – говорят мастерицы.

В JaneandMery можно заказать тарелки и чашки, украшенные изображениями хранительниц, сказочных зверей или рисунками растений.

Стоимость: тарелка – от 750 грн, чашка – 750 грн

Druzi Ceramics

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Харьковский бренд керамики, который основала Екатерина со своим мужем Сергеем.

“Керамика вошла в мою жизнь непредсказуемо. Я пошла сделать себе какие-нибудь новогодние игрушки, но впоследствии меня начало затягивать”, – рассказывает Екатерина.

В настоящее время бренд отправляет посуду по миру, а также представлен в уголке хендмейд товаров в Le Silpo.

Стоимость: тарелка – 400 грн, чашка – 350 грн

Studiogarin

Керамические изделия, которые улучшающие настроение. Минималистичные принты и яркие краски посуды Studiogarin помогают сосредоточиться на процессе чаепития и сделать его более осознанным.

Стоимость : чашка – 1200 грн, ваза – 2975 грн

Maslo Ceramics

Александр Маслий – основатель киевской студии авторской керамики Maslo Ceramics. Здесь можно приобрести чайники и гайвани для уютного чаепития, пиалы и чайные сеты. Также есть тарелки, скульптуры и ящики для хранения украшений.

Стоимость: пиалы – от 200 грн, гайвань – от 1200 грн, чайник (120-150 мл) – 950 грн

Taya ceramics

Это тернопольский бренд керамики. Основательница студии Taya ceramics имеет образование психолога, поэтому называет свою работу глинотерапией. Здесь можно заказать чайные наборы, пиалы, вазы и окарины (духовой инструмент) в виде птичек.

Стоимость: пиала – 700-800 грн, окарина – 1000 грн

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Здесь можно найти глиняные горшки кружки и подсвечники с женской грудью разных форм.

“Я искренне люблю дело, которым занимаюсь. Люблю когда с помощью рук и куска глины создается изделие. Изделие, которое никогда не будет иметь своего близнеца”, – рассказывает основательница бренда Ариана.

Часть средств мастер переводит на нужды военных.

Стоимость : маленькие чашки – 530 грн, большие (400 мл) – 650 грн

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Фото: из соцсетей брендов