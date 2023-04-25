Инициатива Look 4 Paws запустила сайт, на котором можно выбрать любимца из приюта

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Валерия Гуржий
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Благотворительная инициатива Look 4 Paws запустила новый сайт, с помощью которого можно подарить дом кошке или собаке, живущих в приютах.

Инициатива помогает находить дом живущим в приютах животных. Многие из них покинули хозяева после начала широкомасштабной войны и те, кого эвакуировали из зоны боевых действий.

Сам сайт состоит из трех блоков, среди них блок под названием «Альбом». Там есть много фотографий животных, которые ищут дом. Также на сайте есть фильтры, с помощью которых можно найти любимца по городу, размеру, цвету, породе и полу.

Ранее мы писали, что ОО Зоопатруль 3 марта открывает в Ирпене приют для животных европейского образца.

Фото: Look 4 Paws

Опубликовано: 25 апреля 2023
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