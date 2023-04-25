На Березняках открылась ветеранская пиццерия Pizza BRO

На Березняках открыли вторую ветеранскую пиццерию Pizza BRO. Первая работает на Оболони.

Pizza BRO – это ветеранский ресторанный проект, основанный ветеранами украинско-российской войны для всех, «кто поддерживает твердую проукраинскую позицию».



В заведениях Pizza BRO можно подвесить пиццу для военных и медиков, а для ветеранов, добровольцев, ВСУ и полиции действуют скидки.





В меню – 17 видов пиццы, а также паста, роллы и другие блюда. При заказе от 250 гривен действует бесплатная доставка в пределах района. Также здесь можно заказать две «половинки» из разных пицц или Pizza BRO party: сеты из нескольких пицц и напитков по выгодной цене.

Адрес : Ивана Миколайчука, 7А

Режим работы : 11:00 – 22:30

Цены : пицца «4 сыра» - 275 гривен, пицца «Хантер» с охотничьими колбасками, шампиньонами и пармезаном – 265 гривен, пицца «Котигорошко» с курицей, моцареллой и соусом Цезарь – 275 гривен, ролл Филадельфия – 280 грн.

І nstagram

Фото: pizza.bro.kyiv