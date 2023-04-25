McDonald's возобновляет работу пяти заведений в Днепре впервые с начала войны

McDonald's возобновляет работу пяти заведений в Днепре, прекративших работу с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В настоящее время уже возобновили работу первые четыре ресторана McDonald's. Еще один готовят к открытию в течение дня.
Заведения расположены по следующим адресам:
Рестораны быстрого питания будут работать с 07:00 до 22:00 и будут соблюдать расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги команда завершает все производственные процессы, выдает оплаченные заказы и закрывает заведение. После отбоя рестораны будут продолжать работу ориентировочно через час.
Покупать блюда можно непосредственно в ресторане на кассе и через терминалы самообслуживания. Также открывается Макдрайв.
Доставку McDelivery в Glovo и Bolt Food обещают возобновить в начале мая.
Так же в начале мая должны открыть заведения на улицах Глинки и Нижнеднепровской.
Ранее мы писали, чтов Киеве и Львове можно заказать доставку McDonald's через сервис Bolt Food.
Фото: Brett Jordan/Unsplash