McDonald's возобновляет работу пяти заведений в Днепре впервые с начала войны

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Ирина Маймур
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McDonald's возобновляет работу пяти заведений в Днепре, прекративших работу с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время уже возобновили работу первые четыре ресторана McDonald's. Еще один готовят к открытию в течение дня.

Заведения расположены по следующим адресам:

  • площадь Старомостова, 5 (возле железнодорожного вокзала);
  • проспект Гагарина, 128;
  • проспект Героев, 2-В;
  • улица Кондратюка, 2-В
  • Слобожанский проспект, 1А.

Рестораны быстрого питания будут работать с 07:00 до 22:00 и будут соблюдать расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги команда завершает все производственные процессы, выдает оплаченные заказы и закрывает заведение. После отбоя рестораны будут продолжать работу ориентировочно через час.

Покупать блюда можно непосредственно в ресторане на кассе и через терминалы самообслуживания. Также открывается Макдрайв.

Доставку McDelivery в Glovo и Bolt Food обещают возобновить в начале мая.

Так же в начале мая должны открыть заведения на улицах Глинки и Нижнеднепровской.

Ранее мы писали, чтов Киеве и Львове можно заказать доставку McDonald's через сервис Bolt Food.

Фото: Brett Jordan/Unsplash

Опубликовано: 25 апреля 2023
McDonald's Дніпро
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