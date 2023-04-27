Ирпень, Гостомель, Мариуполь: Google обновил спутниковые снимки Украины до марта 2022 года

Google maps обновил спутниковые снимки Украины. На них теперь можно увидеть разрушенные объекты в Ирпене, Буче, Гостомеле, Мариуполе.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предполагает , что снимки сделаны после марта 2022 года.

Мост через реку Ирпень

В частности, на обновленных снимках виден мариупольский драмтеатр с надписью «Дети», на который РФ сбросила бомбу, разрушенный мост через реку Ирпень и колонну автомобилей возле него, разрушенный аэропорт Гостомеля.

Аэропорт в Гостомеле

Мариуполь

Ранее мы писали, что архитекторы разработали проект пассажирского терминала в Гостомеле.

Фото: Униан