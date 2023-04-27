Ирпень, Гостомель, Мариуполь: Google обновил спутниковые снимки Украины до марта 2022 года

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Мария Иващук
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Google maps обновил спутниковые снимки Украины. На них теперь можно увидеть разрушенные объекты в Ирпене, Буче, Гостомеле, Мариуполе.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предполагает , что снимки сделаны после марта 2022 года.

Мост через реку Ирпень

В частности, на обновленных снимках виден мариупольский драмтеатр с надписью «Дети», на который РФ сбросила бомбу, разрушенный мост через реку Ирпень и колонну автомобилей возле него, разрушенный аэропорт Гостомеля.

Аэропорт в Гостомеле
Мариуполь

Ранее мы писали, что архитекторы разработали проект пассажирского терминала в Гостомеле.

Фото: Униан

Опубликовано: 27 апреля 2023
Буча Ірпінь Київщина
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