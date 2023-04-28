«Ресторация украинской Несокрушимости»: На Бессарабке открывается заведение «Котлета по-киевски»

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Мария Банько
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29 апреля на Бессарабке начнет работу заведение «Котлета по-киевски». Команда называет это место «Ресторацией украинской Несокрушимости», которая объединяет три концептуальные составляющие: urban-art, urban-food, urban-voice.

В частности, в пространстве заведения можно будет увидеть Иконы Революции" – знаменитую трилогию, созданную стрит-арт художником #Sociopath. Также к работам были разработаны специальные видеоинсталляции.

Среди других символов несокрушимости – Бородянский петушок и уникальный фрагмент Изюмского моста.

В заведении можно будет приобрести тематическую сувенирную продукцию. Прибыль от продажи мерча направят в поддержку 49-го отдельного стрелкового батальона «Карпатская Сечь».

В основе меню – котлета по-киевски в разных вариациях. Кроме того, можно выбрать комбо-меню с котлетой, наливкой и картопляниками.

«Наша гастро-миссия – сделать котлету по-киевски вкусным и популярным убран-фудом Киева», – рассказывают в команде.

Гости также могут забронировать подвешенную котлету или фирменное комбо для ВСУ. В заведении говорят, что это первый шаг к дальнейшей адресной помощи и другим подразделениям и структурам ВСУ.

Заведение сотрудничает с украинскими крафтовыми производителями пива, наливок и лимонадов.



Кроме того, в ресторане планируют насыщенную арт-программу: «Котлету по-киевски» позиционируют как ивент-площадку для музыкантов, стендаперов, военных, писателей, общественных деятелей, объединенных общими ценностями.

Во время официальной презентации заведения 29 апреля в 18:00 проведут аукцион, полученные средства передадут на нужды батальона «Карпатская Сечь».

Адрес: ул. Бассейна 1-3/2а
Цены: котлета по-киевски с брынзой – 129 гривен, котлета по-киевски с грибами – 129 гривен, картофельники – 35 гривен, комбо №1 котлета + наливка – 185 гривен, наливки (вишневка, хреновуха, кизил, смородина) – 59 гривен.
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Опубликовано: 28 апреля 2023
Бессарабка ресторани Києва
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