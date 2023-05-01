Ближний свет включать не обязательно: как изменяются правила ПДД с 1 мая

С 1 мая включать ближний свет фар вне города не обязательно. Так называемая «зимняя» редакция ПДД перестала действовать.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области.

С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны были быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия — ближний свет фар.

В летний период дни длиннее, а потому это положение не действует. То есть езда по трассе без ближнего света фар днем разрешена до 1 октября.

Ранее мы писали, что с 1 апреля по 1 ноября на некоторых киевских улицах разрешили повышение скорости движения до 80 км/ч.

Фото: Unsplash\Zakaria Zayane