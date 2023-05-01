Ближний свет включать не обязательно: как изменяются правила ПДД с 1 мая

217
Валерия Гуржий
share share

С 1 мая включать ближний свет фар вне города не обязательно. Так называемая «зимняя» редакция ПДД перестала действовать.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области.

С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны были быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия — ближний свет фар.

В летний период дни длиннее, а потому это положение не действует. То есть езда по трассе без ближнего света фар днем разрешена до 1 октября.

Ранее мы писали, что с 1 апреля по 1 ноября на некоторых киевских улицах разрешили повышение скорости движения до 80 км/ч.

Фото: Unsplash\Zakaria Zayane

Опубликовано: 01 мая 2023
share share
Возле «Арсенальной» открыли кофейню Baho со спешелти-кофе и десертами собственного производства Возле «Арсенальной» открыли кофейню Baho со спешелти-кофе и десертами собственного производства Украинский бренд выпустил коллекцию одежды для животных с этническими мотивами Украинский бренд выпустил коллекцию одежды для животных с этническими мотивами В Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку В Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку На Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод На Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод Благодаря гранту гостомельчанин возобновил производство аутентичных топоров в стиле викингов Благодаря гранту гостомельчанин возобновил производство аутентичных топоров в стиле викингов Киевляне призывают начать строительство «отложенной» станции метро – петиция Киевляне призывают начать строительство «отложенной» станции метро – петиция Бучанские мастера изготавливают памятные монеты из переплавленных русских гильз. Их дарят мировым лидерам Бучанские мастера изготавливают памятные монеты из переплавленных русских гильз. Их дарят мировым лидерам Украинский инженер создал велосипед с квадратными колесами Украинский инженер создал велосипед с квадратными колесами
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.