Ukraïner выпустил пять документальных фильмов об украинской народной архитектуре

Издание Ukraïner и студия Craft Story создали цикл публикаций «Стриха» об украинской народной архитектуре, ее региональных особенностях и путях спасения.

О нем написало издание Designboom.

В каждом видео рассказывают об архитектуре востока, запада, севера, юга и центра Украины. В частности, в фильмах можно узнать о сакральных памятниках из дерева на Львовщине, деревянном кружеве Чернигова, домах Полесья и т.д.

В первой серии цикла идет речь о наследии и традициях мероприятия Украины. В серии исследователь деревянной архитектуры и искусствовед Михаил Сирохман рассказывает о сакральных памятниках из дерева.

Вторая серия посвящена северным регионам, а именно полесским домам из сруба. Тип постройки и планировки полесского дома очень древний. Этнографы ссылаются на материалы раскопок, свидетельствующие о тысячелетних традициях строительства на Полесье.

Третья серия посвящена уникальным зданиям центра Украины. В нем создатели цикла посетили заповедник «Трипольская культура», исследовали сохранившиеся деревянные церкви и мельницы, а также показали выразительные здания украинского модерна Полтавской области.

В четвертой части цикла «Стриха» рассказали о петриковской росписи на глиняных избах и деревянных постройках без гвоздей на востоке Украины.

Пятая серия посвящена югу Украины. В ней говорится об инициативах, оживляющих бессарабские степи, возрождают уничтоженные и опустевшие деревни.

30 примеров народного архитектурного дизайна для фильмов проекта «Стриха» собирали и прорабатывали с ноября 2022 года. Комментаторами серий являются архитекторы Олег Дроздов, Слава Балбек и Юлиан Чаплинский, историки и другие эксперты.

Ранее мы писали, что Украина презентовала первое видео проекта «Стриха».

Фото: Ukraïner