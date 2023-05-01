30 новых заведений, открывшихся в Киеве в апреле

Волонтерские пиццерии, городские кафе, арт-кафе и тематические бары. Подготовили подборку 30 новых киевских заведений, начавших работу в апреле.

«Артишок»

Это кафе-гастромаркет с экзотическими фруктами и деликатесами находится на Печерске. Ежедневно в «Артишок» доставляют хлеб из пекарни «Спельта» и макароны Cakelab. В меню кафе – завтраки, пасты, горячие мясные и рыбные блюда, супы и бургеры. Есть выбор из более чем 500 видов вин.

Цены: сырники – 160 грн, омлет с фетой – 220 грн, салат с тунцом – 290 грн, паста с грибами – 250 грн, стейк из лосося – 350 грн, чизбургер – 220 грн, эспрессо – 65 грн.

Адрес: ЖК «Французский квартал 2», улица Предславинская, 42

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Art Café Bar

Городское кафе Art Cafe Bar открылось недалеко от станции метро «Минская». Готовят блюда авторской кухни, есть натуральное вино и живая музыка. Завтраки предоставляются весь день, поздравляются гости с домашними животными.

Цены: шакшука с сыром фета и оливками – 240 грн, cкрембл с креветками и салатом – 220 грн, салат с хамоном, запеченной грушей дор-блю и каперсами – 290 грн, коктейль Espresso Martini – 240 грн.

Адрес: улица Маршала Тимошенко, 18

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«Афтернун»

На Подоле возле Самосада команда First Point открыла в тестовом режиме кафе Афтернун. Предлагают горячие напитки, безалкогольное пиво, десерты от пекарни Пате и Air And Day, а также хлеб от Спелты. Только появились завтраки, которые будут готовить весь день.

Цены: эспрессо – 55 грн, лат – 65 грн, чай – 75 грн, какао – 75 грн, матча – 85 грн, флет-вайт – 75 грн, колд-брю – 85 грн, фреш – 85 грн, масала – 95 грн .

Адрес: улица Волошская, 18/17

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«Байрактор»

Новый ресторан турецкой кухни с шашлыком, кебабами и традиционным турецким блюдом «Сач тава». Также предлагают завтраки, салаты и супы.

Цены: яичница с турецкой колбасой – 125 грн, борщ – 155 грн, кебаб-ассорти – 1770 грн (1500 г), бургер «Байрактар» из печи – 290 грн, уйдет с творогом – 170 грн, адана кебаб – 260 грн.

Адрес: улица Саксаганского, 87

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«Бульвар»

Новый ресторан-бар французской кухни «Бульвар» оформлен в стиле лофт и декорирован живыми растениями. Готовят классические блюда: луковый суп, бургундские улитки, филе миньон, крем-брюле, тартар из лосося. Есть большой выбор французских и украинских вин, авторских коктейлей.

Цены: луковый суп – 195 грн, яйца Бенедикт с ветчиной – 195 грн, бургундские улитки – 165 грн, крем-брюле – 125 грн, Креп Cюзетт – 255 грн.

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 36А

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«Вход 6»

Гастролокация «Вход 6» с разными кухнями мира открылась на новый сезон рядом с Арт-заводом «Платформа». В этом году на гастролокации можно будет попробовать корейские роллы, жареный рис из кимчи, бибимбапы и боулы от Asian Bowl; израильские блюда от PITA KYIV; американские бургеры и картофель фри от The Wall Street Burger; ближневосточную кухню – от «Центр плова».

Цены: плов – 100 грн, бургер с курицей – 185 грн, шашлык – 80 грн за 100 г, хумус на тарелке – 159 грн, боул с хрустящей корейской курочкой – 180 грн

Адрес: улица Магнитогорская, 1А

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«Завертайло» возле Софии Киевской

Это второе заведение «Завертайло» от владельцев сети Honey Станислава и Анны Завертайло. По традиции здесь хлеб на закваске, выпечка, натуральное вино и живая очередь.

Цены: паляниця – 125 грн, круассан с маскарпоне и черникой – 165 грн, бейгл Нью Йорк – 255 грн, цветная капуста с баклажановым кремом – 225 грн, орзо с креветками и биском – 325 грн.

Адрес: ул. Владимирская, 24а

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«Информатика»

Художественное пространство на Подоле, где будут проводиться выставки, лекции и музыкальные мероприятия. Также в Информатике можно будет приобрести вещи от локальных брендов, а художники будут выставлять свои работы на продажу. Официальное открытие пространства запланировано на 7 мая, но гостей уже угощают кофе и традиционным китайским чаем, в планах – алкогольная карта с авторскими коктейлями.

Цены: кофе – от 45 грн., фильтр – от 60 грн., чай улун – 80 грн., матча – от 85 грн., десерты (в том числе веганские и диетические) – от 50 грн.

Адрес: ул. Константиновская, 16

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«Квадрат кофе»

Кофейня «Квадрат кофе» открылась у Национального цирка. Ее особенностью является квадратная посуда, в которой подают напитки.

В меню также десерты, круассаны и тосты. Есть эксклюзивные квадратные макарунки от Anny Cakes.

Цены: эспрессо – 30 грн, капучино – 55 грн, латте – 60 грн, фильтр-кофе – 45 грн, матча – 65 грн, трубочка со сгущенкой – 48 грн.

Адрес: ул. Александра Конисского, 16

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«Котлета по-киевски»

Бессарабцы ожидает открытия заведение, сочетающее три концептуальных составляющих: urban-art, urban-food, urban-voice. В основе меню – котлета по-киевски в разных вариациях, ведь своей миссией команда ресторана видит превращение привычного блюда в вкусный и популярный урбан-фуд Киева.

Цены : котлета по-киевски с брынзой – 129 гривен, котлета по-киевски с грибами – 129 гривен, картофельники – 35 гривен, комбо-меню №1 (котлета + наливка) – 185 гривен, наливки (вишневка, хреновуха, кизил, смородина) ) – 59 гривен.

Адрес: ул. Бассейная, 1-3/2а

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«Крендель»

Первое заведение харьковской сети кондитерских в Киеве, работающее в формате семейного кафе. В меню – разнообразные завтраки, закуски и салаты, рыбные и мясные основные блюда, а также десерты, знакомые с детства почти каждому.

Цены: бенедикт с лососем – 240 грн, сырники с маскарпоне и сезонными ягодами – 200 грн, американский завтрак – 175 грн, чикен Киев – 235 грн, меренговый рулет – 70 грн.

Адрес: ул. Владимирская, 29

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«Моко пицца»

Пиццерия от переселенцев из Мариуполя открылась в Троещине. Ее владельцы имели две пиццерии в Мариуполе и несколько заведений в других городах Донецкой области, однако сейчас осталось только одно - в 40 километрах от линии активных боевых действий.

В киевском заведении пекут американскую пиццу, пиццу-пирог с брусникой, пиццу с лососем и соусом терияки, а также с грушей и сыром дор блю. Работает доставка.

Цены: пицца «Четыре сыра» – от 220 грн, пицца «Баварская» – от 220 грн, вегетарианская пицца – от 260 грн, пицца-пирог с брусникой – от 170 грн, чикен ранч – 110 грн, латте – 40 грн.

Адрес: ул. Данькевича, 14

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Монтан

На шестом этаже Pinchuk Art Centre основатель сети One Love Coffee Владимир Задирака открыл чайное пространство с пуэрами, тостами и десертами. Здесь можно найти фермерские чаи и керамику от украинских мастеров, в частности, от мастерской Gudenky и Gorn Ceramics. Из блюд предлагают разные виды тостов и брускет, сырники и овсянку, есть десерты и конфеты.

Цены: зеленое время Monster Green – от 240 грн, красный чай King Kong – от 380 грн, сырники с ягодным компотом и греческим йогуртом – 190 грн, авокадо-тост – 280 грн.

Адрес: ул. Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2.

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«Наши»

Ресторан на Лукьяновке с авторской кухней от победителя седьмого сезона «МастерШеф» Вадима Бжезинского. Главная особенность заведения – мясо из смокера, это устройство, в котором для приготовления пищи используется дым. Также есть закуски, основные блюда, пасты, салаты, супы, гарниры и десерты.

Цены : тартар с говядиной - 270 грн, филе совета на пару из шампанского - 445 грн, паста с курицей и эрингами - 270 грн, эспрессо - 60 грн.

Адрес : ул. Сечевых Стрельцов, 30а

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Nunu

Третье заведение с авторской шаурмой от Юрия Никитюка начало работу в помещении ресторана Beef. На выбор предлагают три вида шаурмы с томленым мясом (свининой, говядиной или курицей) и лавашем собственного приготовления. Вместо классических соусов есть овощная сальса, ореховая тхина и кинза.

Цены: шаурма с курицей только масала – 149 грн, шаурма со свининой – 149 грн, шаурма с говядиной – 170 грн, айран – 49 грн.

Адрес: ул. Шота Руставели, 11

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«Селедочная» на Софиевской Борщаговке

Новое рыбное заведение от сети гастролавок «Черноморка» предлагает более 30 видов соленой рыбы. Есть мидии, бургеры с рыбой, форшмаки, салаты и меню завтраков.

Цены: завтрак с лососем – 264 грн, оливье с тигровой креветкой – 254 грн, рапаны с шампиньонами и томатами черри – 318 грн, солянка рыбная – 268 грн, мидии в раковинах – от 186 грн.

Адрес: Софиевская Борщаговка, ул. Счастливая, 11

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«Офензива»

У станции метро «Контрактовая площадь» начал работу патриотически-мемный артбар «Офензива». К крафтовому пиву и сидру здесь можно заказать четыре вида канадского стритфуда путин (традиционный, с курицей, рыбой или грибами), рульку по-баварски и ирландское рагу. Планируются концерты, поэтические вечера, открытые микрофоны и лекции.

Цены: пути традиционные — 160 грн, пути с курицей — 219 грн, ирландское рагу — 249 грн, свиное ребро в медовом соусе — 333 грн, крафтовое пиво — от 80 грн, сидр — 70 грн.

Адрес: ул. Межигорская, 20

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Pantone Coffee

Кофейня-крафтшоп с кофе, десертами и продуктами от украинских мастеров, открывшегося на Осокорках. Здесь можно поработать за ноутбуком или собраться компанией на завтрак или бранч.

Окна в заведении панорамные, вместо стульев – пуфы. К кофе предлагают торты, макароны, круассаны, паштейши, сандвичи, киши и торты.

Цены: эспрессо – 45 грн, капучино – 55 грн/70 грн, матча лате – 85 грн, чаи – 45 грн/80 грн, фреш – 95 грн.

Адрес: ул. Княжий Затон, 14в

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«Паркинг кофе»

Новое кафе от соучредителя кафе «Дружба» Давида Гороховского. В «Паркинг кофе» подают кофе и кофейные напитки, пончики, брауни, лимонный кекс и сандвичи на хлебе из пекарни «Спельта».

Цены: эспрессо – 65 грн, капучино – 65 грн, фильтр – 60 грн, брауни – 65 грн, лимонный кекс – 95 грн, сандвич – 195 грн.

Адрес: ул. Князей Острожских (бывшая Московская), 8, корпус 12

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Pizza Bro

Вторая в столице ветеранская пиццерия Pizza BRO открылась на Березняках. В меню – 17 видов пиццы, а также паста, роллы и другие блюда. Можно подвесить пиццу для военных и медиков, ветеранов, добровольцев, ВСУ и полиции действуют скидки.

Цены: пицца «4 сыра» – от 275 грн, пицца «Хантер» с охотничьими колбасками, шампиньонами и пармезаном – от 265 грн, ролл «Филадельфия» – от 280 грн.

Адрес: ул. Ивана Миколайчука, 7а

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Pixel

В новом кафе возле ВДНХ есть кофе, авторские чаи и десерты, настольные игры. В скором времени в меню появятся блюда фаст-фуда: несколько видов бургеров, хот-доги, сандвичи и закуски.

Цены: американо – 35 грн, капучино – 40 грн, раф – 70 грн, какао – 45 грн, имбирный чай – 40 грн, чизбургер – 110 грн, хот-доги – 90 грн, картофель фри – 45 грн.

Адрес : ул. Васильковская, 53 К1

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Seoul Soul

После паузы в работе на год снова открывает дверь ресторан аутентичной корейской кухни Seoul Soul. Работает единственное в Украине YouTube-караоке.

Цены: куриные бульгоги – 369 грн, Джампонг – 399 грн, зеленый салат из авокадо – 249 грн, жареные креветки в соусе – 499 грн, Буде-Чигэ – 399 грн.

Адрес: ул. Антоновича, 170/1б

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Slava U

Еще одно новое заведение на Подоле, специализирующееся на украинской и грузинской кухнях. Обещают огромную коллекцию вин и деликатесы из разных уголков мира.

Цены: пенированные с сыром сулугуни – 230 грн, сацивы из баклажанов под соусом «Баже» – 180 грн, шурпа – 120 грн, борщ в хлебе – 155 грн, сибас с овощами – 300 грн.

Адрес: ул. Хорива, 1а

Сайт

Shibuya

Третий суши-киоск Shibuya от основателей «Пирожковая Тетя Клара» открылся в историческом центре города. По демократичным ценам предлагают суши и роллы, есть закуски, супы, салаты и десерты.

Цены: «Филадельфия» с лососем – 398 грн, «Филадельфия» с угрем – 479 грн, ролл Shibuya с лососем – 389 грн, ролл с феликсом лосось и угорь – 399 грн.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 20

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Svoi

Prosecco на завтрак и коктейли по мотивам сериалов предлагается в новом бистро-баре на Позняках. Каждую субботу в Svoi проводят традиционные квартирники, на которых выступают группы и приглашенные вокалисты.

Цены: завтрак «Тель-Авив» с гофрой, хумусом, гуакамоле и вялеными томатами – 249 грн, «Цезарь» с грилированной курицей – 210 грн, корн-дог – 149 грн, креветки темпура – 225 грн.

Адрес: ул. Анны Ахматовой, 44а

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«Тетка Клара» на Крещатике

На месте «Буланжери» у станции метро «Хрещатик» открылось уже 23-е заведение «Пирожковая Тетя Клара». В меню традиционно сладкие, соленые, песни и пирожки без дрожжей, а также напитки, супы, салаты и десерты.

Цены: пирожок соленый (с курицей и грибами, со шпинатом и сыром) – 36 грн, сосиска в тесте – 46 грн, пирожок сладкий в ассортименте (с яблоком, вишней, маком) – 29/31 грн.

Адрес: ул. Лютеранская, 7/10

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The New

Кофейня с изысканным дизайном и атмосферой возле станции метро «Дворец Украина». В меню – классические кофейные напитки, натуральные чаи, матча, лимонады и смузи. Также в The New предлагают десерты и сандвичи собственного производства.

Цены: эспрессо – 40 грн, капучино – 60 грн, флэт-вайт – 65 грн, сандвичи – от 120 до 135 грн.

Адрес: Антоновича, 122

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Twisted

Коктейль-бар с живой музыкой, где будут проходить акустические и камерные концерты. Также будет играть диджей. В барной карте коктейли от 180 гривен и алкогольные напитки. Есть кофейная карта и кальяны.

Кухня Twisted откроется в мае, будут готовить закуски, сандвичи и хот-доги.

Цены: коктейль «Свидание в «Октябре» – 240 грн, коктейль PR Punch – 240 грн, эспрессо – 45 грн, флэт-вайт – 75 грн, коктейль Негрони – 180 грн

Адрес: улица Саксаганского, 55

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UA Embassy

Второе заведение сети UA Drink Embassy, позиционирующееся как современный бар с аутентичными украинскими напитками. Можно отведать украинские спотыкатели, наливки, в том числе лимитированные, сидр, пиво и вино. Играет украинская музыка.

Цены: наливка «Калина» (50 мл) – 50 грн, пиво «Девушка со спичками» – 65 грн, хумус – 80 грн, сало по-крестьянски – 80 грн.

Адрес: ул. Шота Руставели, 4а

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Freedom Pizza

«Волонтерская пиццерия», где 70% прибыли отдают в помощь семьям, пострадавшим от войны, и восстановление страны. В меню заведения – 11 пицц, фирменные закуски и авторские коктейли от бар-менеджера tcp bar Дениса Страшука.

Можно приобрести мерч от известных украинских дизайнеров, поддерживающих проект.