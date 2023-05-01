На Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод

На Береговщине на Закарпатье стартовали подготовительные работы по строительству мусоросортировочного завода.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного совета.

Начаты подготовительные работы, на стройплощадке работает около 20 единиц техники. Партнеры готовят и согласуют План совместных действий, в котором будут указаны все графики по дальнейшему внедрению проекта.

Кроме того, за строительными работами можно будет наблюдать в режиме онлайн через установленную систему видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что до конца года во Львове заработает мусороперерабатывающий завод.