На Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод

На Береговщине на Закарпатье стартовали подготовительные работы по строительству мусоросортировочного завода.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного совета.
Начаты подготовительные работы, на стройплощадке работает около 20 единиц техники. Партнеры готовят и согласуют План совместных действий, в котором будут указаны все графики по дальнейшему внедрению проекта.
Кроме того, за строительными работами можно будет наблюдать в режиме онлайн через установленную систему видеонаблюдения.
Ранее мы писали, что до конца года во Львове заработает мусороперерабатывающий завод.