На Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод

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Валерия Гуржий
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На Береговщине на Закарпатье стартовали подготовительные работы по строительству мусоросортировочного завода.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного совета.

Начаты подготовительные работы, на стройплощадке работает около 20 единиц техники. Партнеры готовят и согласуют План совместных действий, в котором будут указаны все графики по дальнейшему внедрению проекта.

Кроме того, за строительными работами можно будет наблюдать в режиме онлайн через установленную систему видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что до конца года во Львове заработает мусороперерабатывающий завод.

Опубликовано: 01 мая 2023
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