Парень с синдромом Дауна открыл инклюзивную мастерскую печенья в Фастове

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Ирина Маймур
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В апреле в Фастове начала работать инклюзивная мастерская печенья «Коржик».

Ее открыл парень с синдромом Дауна Никита, пишет издание ФастовNews.City.

Никита загорелся идеей открыть мастерскую, где будут работать люди с инвалидностью, несколько лет назад. Он получил образование повара-кондитера в профессионально-техническом училище, но долго не мог найти работу по специальности.

Юношу поддержала греко-католическая община города. Именно она помогла воплотить мечту Никиты. Благодаря краудфандинговой платформе «Великая идея» и неравнодушным украинцам община собрала для фастовчанина более 72 тысяч гривен. Остальные средства Никита получил благодаря гранту от Украинской образовательной платформы.

Кроме самого основателя, в мастерской печенья работает еще два кондитера. В заведении выпекают и продают печенье и пирожные, а также предлагают кофейные напитки и чаи.

Мастерская печенья «Коржик» работает по адресу: Фастов, улица Тараса Шевченко, справа от входа в стадион «Машиностроитель», второй этаж (вход — у кофейни «Кофеин»).

График работы заведения – с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00. Воскресенье – выходной.

Ранее мы писали, что Uklon запускает инклюзивное такси для пассажиров, передвигающихся по тележкам.

Фото: ФастовNews.City

Опубликовано: 01 мая 2023
Фастов
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