В ТРЦ Retroville открылся грузинский ресторан Miminoshi: в меню – 7 видов хинкали

В ТРЦ Retroville в тестовом режиме начал работу грузинский ресторан Miminoshi. Первое заведение сети с 2019 года работает на Печерске.
В меню – 7 видов хинкали, более 15 видов хачапури и другие блюда.
Официальное открытие запланировано на 5 мая в 17.00. В программе – живая музыка и розыгрыш подарков для гостей. Недавно в Miminoshi запустили собственную доставку, также доставляют блюда через популярные сервисы-агрегаторы.
Есть специальное меню для детей.
Кроме того, в Miminoshi продают собственную консервацию (сливы с орехом, зеленые томаты и т.п.), а также замороженные полуфабрикаты (сырники, сырные палочки, долма).
Адрес : ТРЦ Retroville, Правды, 47
Режим работы : будни 10:00 – 22:00, выходные 11:00 – 22:00
Цены: хинкали с бараниной – 120 гривен (4 штуки на порцию), хачапури «Миминоши» с тремя видами сыра – 180 гривен, мини-хачапури «Аджарский» – 115 гривен, хрустящие хачапури на шампуре – 100 гривен, пхали – 140 грн.
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