В ТРЦ Retroville открылся грузинский ресторан Miminoshi: в меню – 7 видов хинкали

46
Мария Банько
share share

В ТРЦ Retroville в тестовом режиме начал работу грузинский ресторан Miminoshi. Первое заведение сети с 2019 года работает на Печерске.

В меню – 7 видов хинкали, более 15 видов хачапури и другие блюда.

Официальное открытие запланировано на 5 мая в 17.00. В программе – живая музыка и розыгрыш подарков для гостей. Недавно в Miminoshi запустили собственную доставку, также доставляют блюда через популярные сервисы-агрегаторы.

Есть специальное меню для детей.

Кроме того, в Miminoshi продают собственную консервацию (сливы с орехом, зеленые томаты и т.п.), а также замороженные полуфабрикаты (сырники, сырные палочки, долма).

Адрес : ТРЦ Retroville, Правды, 47
Режим работы : будни 10:00 – 22:00, выходные 11:00 – 22:00
Цены: хинкали с бараниной – 120 гривен (4 штуки на порцию), хачапури «Миминоши» с тремя видами сыра – 180 гривен, мини-хачапури «Аджарский» – 115 гривен, хрустящие хачапури на шампуре – 100 гривен, пхали – 140 грн.
Instagram

Опубликовано: 01 мая 2023
ТРЦ Retroville грузинский ресторан киев грузинская кухня
share share
В Вене открылась первая украинская кулинария Oma Gourmet В Вене открылась первая украинская кулинария Oma Gourmet Такие планы: 10 проектов апреля, которые изменят Киев и пригород Такие планы: 10 проектов апреля, которые изменят Киев и пригород 30 новых заведений, открывшихся в Киеве в апреле 30 новых заведений, открывшихся в Киеве в апреле Парень с синдромом Дауна открыл инклюзивную мастерскую печенья в Фастове Парень с синдромом Дауна открыл инклюзивную мастерскую печенья в Фастове В парке "Отрадный" высадили сакуры В парке "Отрадный" высадили сакуры Возле «Арсенальной» открыли кофейню Baho со спешелти-кофе и десертами собственного производства Возле «Арсенальной» открыли кофейню Baho со спешелти-кофе и десертами собственного производства Украинский бренд выпустил коллекцию одежды для животных с этническими мотивами Украинский бренд выпустил коллекцию одежды для животных с этническими мотивами В Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку В Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.