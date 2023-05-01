В ТРЦ Retroville открылся грузинский ресторан Miminoshi: в меню – 7 видов хинкали

В ТРЦ Retroville в тестовом режиме начал работу грузинский ресторан Miminoshi. Первое заведение сети с 2019 года работает на Печерске.

В меню – 7 видов хинкали, более 15 видов хачапури и другие блюда.

Официальное открытие запланировано на 5 мая в 17.00. В программе – живая музыка и розыгрыш подарков для гостей. Недавно в Miminoshi запустили собственную доставку, также доставляют блюда через популярные сервисы-агрегаторы.

Есть специальное меню для детей.

Кроме того, в Miminoshi продают собственную консервацию (сливы с орехом, зеленые томаты и т.п.), а также замороженные полуфабрикаты (сырники, сырные палочки, долма).