В Вене открылась первая украинская кулинария Oma Gourmet

В Вене открылась первая украинская кулинария. Заведение работает на территории Naschmarkt, крупного продуктового рынка, который функционирует в городе уже несколько веков и сейчас объединяет множество магазинов и ресторанов.

Девиз бренда: "Вкусно, как дома". В Oma Gourmet можно купить популярные украинские блюда с собой или съесть на месте: котлеты, сырники, пирожки, вафельные трубочки, а также салаты вроде «Селедка под шубой».

Также здесь предлагают сыры собственного производства из органического молока.

Oma Gourmet принадлежит Batoni Group, компании, которая до этого открыла грузинские рестораны в Вене и в Братиславе.