В Вене открылась первая украинская кулинария Oma Gourmet

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Мария Банько
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В Вене открылась первая украинская кулинария. Заведение работает на территории Naschmarkt, крупного продуктового рынка, который функционирует в городе уже несколько веков и сейчас объединяет множество магазинов и ресторанов.

Девиз бренда: "Вкусно, как дома". В Oma Gourmet можно купить популярные украинские блюда с собой или съесть на месте: котлеты, сырники, пирожки, вафельные трубочки, а также салаты вроде «Селедка под шубой».

Также здесь предлагают сыры собственного производства из органического молока.

Oma Gourmet принадлежит Batoni Group, компании, которая до этого открыла грузинские рестораны в Вене и в Братиславе.

Адрес : Naschmarkt, 175
Режим работы : понедельник – суббота 9:00 – 19:00, воскресенье 10:00 – 18:00
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Опубликовано: 01 мая 2023
Відень українська кухня
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