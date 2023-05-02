UAnimals запустили сбор на новые вольеры для Центра спасения диких животных

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Валерия Гуржий
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Гуманистическое движение UAnimals инициирует "Дикий сбор" для Центра спасения диких животных: 12 миллионов гривен, которые планируют собрать в рамках кампании, пойдут на строительство новых вольеров для львов, тигров, леопардов и других диких животных, которыми занимается центр.

Вольеры, на которые собирают средства в рамках "Дикого сбора", оборудованы домиками для зимовки и сна, а также отоплением и освещением, что создаст для животных максимально комфортные условия, при которых они смогут лечиться и быть в безопасности.

С начала российского вторжения центр оказал помощь 36 диким животным. Основательница Центра спасения диких животных Наталья Попова рассказала:

Львица Ася попала к нам из питомника в Донецкой области. Оказалось, что она беременна. Енота Лаки мы подобрали в заброшенном частном доме. Животное полностью ослепло и пугалось любого звука. После осмотра офтальмолога Лаки получил утешительный прогноз, что его зрение может восстановиться после операции.

Центр спасения диких животных открыт в 2018 году в Киевской области. За 5 лет центр приютил и вылечил около 600 диких животных, среди которых медведи, львы, леопарды, тигры, обезьяны, олени, косули, кони, ослы, верблюды, лисы, еноты, енотовидные собаки, носухи, дикобразы, ежи.

Присоединиться к "Дикому сбору" для Центра спасения диких животных Натальи Поповой можно по ссылке .

Ранее мы писали, что зоозащитная организация UAnimals запустила международную кампанию #StopEcocideUkraine и создала петицию в ООН и ЕС с призывом осудить действия России и содействовать прекращению преступлений экологического характера.

Фото: UAnimals

Опубликовано: 02 мая 2023
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