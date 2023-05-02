«Укрпочта» выпустит новую марку, созданную детьми. Украинцев просят выбрать дизайн из семи эскизов

«Укрпочта» анонсировала новую марку «Дети победы рисуют Украину будущего». Украинцев призывают проголосовать за один из семи эскизов, нарисованных детьми.

Голосование продлится до 4 мая. Свой голос можно отдать в приложении Действие, всех соцсетях «Укрпочты» или в Telegram-канале гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

Победителя объявят 5 мая.

Марку «Дети победы рисуют Украину будущего» выпустят в Международный день защиты детей, который отмечают 1 июня.

Ранее мы писали, что « Укрпочта» планирует выпускать NFT-марки.

Фото: Игорь Смелянский, «Укрпочта»