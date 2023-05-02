«Укрпочта» выпустит новую марку, созданную детьми. Украинцев просят выбрать дизайн из семи эскизов

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Ирина Маймур
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«Укрпочта» анонсировала новую марку «Дети победы рисуют Украину будущего». Украинцев призывают проголосовать за один из семи эскизов, нарисованных детьми.

Голосование продлится до 4 мая. Свой голос можно отдать в приложении Действие, всех соцсетях «Укрпочты» или в Telegram-канале гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

Победителя объявят 5 мая.

Марку «Дети победы рисуют Украину будущего» выпустят в Международный день защиты детей, который отмечают 1 июня.

Ранее мы писали, что «Укрпочта» планирует выпускать NFT-марки.

Фото: Игорь Смелянский, «Укрпочта»

Опубликовано: 02 мая 2023
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