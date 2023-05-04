Возле "Лыбидской" открыли чайную Dendachai

На улице Тютюнника неподалеку от метро "Лыбидская" открыли чайную Dendachai.

В ассортименте: фермерские органические китайские и тайваньские чаи, коллекционные пуэры, красные чаи, вулканические улуны из Юньнани, уишаньские улуны. Есть также чаи из Золотого Треугольника (район на границе между Мьянмой, Таиландом и Лаосом).

"Почему мы не продаем чаи масс маркета? Нас не устраивает качество этого чая. Потому делаем свой. У нас есть сталкер, который ездит в самые отдаленные китайские села, общается лично с фермерами и находит, по нашему мнению, самое достойное органическое сырье, участвует в сборе чая и контролирует все процессы производства", – говорит основатель пространства Денис Михальченко.

Здесь проводят чайные церемонии, кинопоказы, заваривание чая в тишине или под звуки ханга.

Расписание событий можно просмотреть на странице в Instagram .