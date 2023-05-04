Возле "Лыбидской" открыли чайную Dendachai

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Мария Иващук
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На улице Тютюнника неподалеку от метро "Лыбидская" открыли чайную Dendachai.

В ассортименте: фермерские органические китайские и тайваньские чаи, коллекционные пуэры, красные чаи, вулканические улуны из Юньнани, уишаньские улуны. Есть также чаи из Золотого Треугольника (район на границе между Мьянмой, Таиландом и Лаосом).

"Почему мы не продаем чаи масс маркета? Нас не устраивает качество этого чая. Потому делаем свой. У нас есть сталкер, который ездит в самые отдаленные китайские села, общается лично с фермерами и находит, по нашему мнению, самое достойное органическое сырье, участвует в сборе чая и контролирует все процессы производства", – говорит основатель пространства Денис Михальченко.

Здесь проводят чайные церемонии, кинопоказы, заваривание чая в тишине или под звуки ханга.

Расписание событий можно просмотреть на странице в Instagram .

Стоимость чаепитий : 1 человек 290 грн (5 грамм чая), 2 человека 490 грн (8 грамм чая, 3 человека 690 грн (9 грамм чая), 4 человека 890 грн (10 грамм чая)
Адрес: ул. Тютюнника, 58/1
Режим работы : 12:00-21:00
Instagram

Опубликовано: 04 мая 2023
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