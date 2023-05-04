Как проект Vsimdim строит модульный городок для переселенцев в Киевской области с программой трудоустройства

В селе Усовка Згуровской общины Киевской области в конце мая планируют завершить строительство модульного городка для переселенцев "Всімдім" (Vsimdim). Его от подобных проектов отличает то, что людям предоставляют не только жилье, но и предлагают работу. Именно желание работать на благо общества и возвращаться к самостоятельной жизни – и является определяющим фактором для стартовой программы.

Мы пообщались с соучредителем проекта Татьяной Каменевой о том, как стартап для уединенных путешествий изменил формат из-за войны и превратился в программу комплексной адаптации для семей ВПЛ.

О начале проекта

До проекта я работала в направлении благотворительности в разных коммерческих компаниях, в том числе на "Кураже". Также у меня был ресторан "Сніг на голову" – это харьковское заведение, где работают люди с ментальной инвалидностью: аутизмом, синдромом Дауна. Пока он не работает.

Соучредитель Кирилл Ярко занимается производством промышленного оборудования. У него большой опыт управления компаниями – и мы наш предпринимательский и благотворительный опыт объединили, чтобы создать "Всімдім".

Мы планировали делать дома для отдыха – это была большая мечта Кирилла, ведь он много лет путешествовал на кемпере.

Существует целое движение tiny house, когда маленькие дома устанавливают где-то на природе, в лесу, для уединенного отдыха наедине или с близким человеком.

Мы только начинали делать этот стартап, и началась полномасштабная война – к нам на производство прилетела ракета. Мы тогда думали, чем можем быть полезны для страны, и как использовать свои знания.

Об исследовании жизни ВПЛ в Украине

В нашей команде была архитектор Саша Никитенко, которая работала в Харьковской школе архитектуры и проводила исследования по расселению ВПЛ.

Немецкий фонд GIZ обратился в Харьковскую школу архитектуры с вопросом, как расселить модульные городки, которые были после 2014 года построены в семи городах Украины. Это такие контейнеры, которые часто ставят на стройке для охраны. Из них сделали поселение вдали от инфраструктуры, с туалетами на улице и общими кухнями. Часто это поселения, где нет возможности самостоятельно даже включить чайник. Еду туда привозили.

Так случилось, что в этих контейнерах, имеющих срок годности три года, и которые должны были служить экстренным временным жильем, люди жили по 7-8 лет. GIZ обратился с вопросом, что делать и как их расселить.

Харьковская школа архитектуры провела исследование, и оказалось, что решения нет. Имеющиеся – дорогостоящие и нерелевантные. Потому что строить новую инфраструктуру вокруг контейнерных городков, которые уже должны быть уничтожены, нерационально.

И вот люди за 8 лет не уехали, не нашли работу, были брошены один на один со своей проблемой.

Конечно, произошла радикализация, озлобление, они не хотели оттуда уезжать.

Решения не было, и мы думали, как исправить все эти ошибки. В конце концов, переделали наш проект, сделали его более эргономичным и удобным: в домиках есть свой туалет, собственная кухня. Поскольку с самого начала предполагалось, что это будут домики для гостиничного отдыха, они получились действительно очень красивые.

О модульных домиках

Это утепленные дома, которые подходят для проживания круглый год. Посредством использованных материалов зимой в них тепло, а летом благодаря светоотталкивающим материалам – там будет прохладно и приятно, все это продумано.

Площадь – 12 на 9 квадратных метров. Домики производят в Киеве, некоторые детали – в Харькове. Мы все производим сами: мебель, все инженерные системы – благодаря этому у нас есть возможность экономить на производстве.

Дизайн создавала Маша Целик и Саша Никитенко. Мы вместе с ними учитывали опыт размещения ВПЛ в мире и искали лучшее решение такого временного жилья, работали над эргономикой, чтобы это было удобно, чтобы там были места для хранения вещей.

Для нас важно, чтобы это еще и визуально было красиво.

Чтобы человек заходил и чувствовал, что он находится в достойном пространстве, где использованы качественные материалы, качественная сантехника, удобные матрасы и т.д.

У нас с командой есть критерий, когда говорим, что и сами жили бы в таких.

Об отборе семей и работе в общине

Сначала мы думали просто предоставлять эти дома людям, потерявшим жилье, но чем больше углублялись в проблему, исследовали боли ВПЛ, тем больше понимали, что само жилье – это не помощь, каким бы хорошим оно ни было, ведь люди потеряли гораздо больше, чем просто крыша над головой. Поэтому мы создали комплексную программу по адаптации и интеграции в новую среду.

Если пошагово: мы ищем ОТГ в Украине, где есть рабочие места и готовы принимать и интегрировать переселенцев. Мы не перекладываем на них ответственность, но у них должно быть желание и ресурс – это неперегруженные школы или перегруженные, но готовые с этим что-то делать; и рабочие места

Мы анализируем вакансии и ищем ПВО, которые подходят по специальности и получают временное жилье в этом поселении, рабочее место и на протяжении 6-12 месяцев – психологическую поддержку.

Критерии отбора : это семьи из трех-четырех человек с детьми, которые хотят работать. Важное условие – чтобы они переехали из мест, где происходили боевые действия, или где они до сих пор происходят, из оккупированных мест, или из прифронтовых городов, куда человек просто боится возвращаться. Всего – четыре семьи. Впрочем, надеемся, что это не последнее наше поселение, и мы сможем расселить как можно больше семей.

О первых готовых домиках

Мы уже готовимся к установлению первого поселения в Згуровской общине в селе Усовка. Очень удивлены тем, насколько община открыта, насколько искренне они стремятся помогать переселенцам. Они очень хорошо понимают эту идею именно эффективной помощи. Они сами связали нас со всеми работодателями, представили им проект, предоставили очень хороший участок, сами решили все вопросы инфраструктуры, как людям доехать.

Сейчас мы там устанавливаем локально-очистные сооружения, проводим электросеть и дальше – устанавливаем сами домики, они уже готовы. Мы открыли анкетирование и ищем семьи, которые станут первыми жителями в этом поселении. Необходимо, чтобы люди соответствовали специальности (под свободные вакансии общины - БЖ), это немного усложняет поиски, но опять же цель не просто заселить, а помочь адаптироваться семьям.

Общество предоставило нам классные вакансии с конкурентоспособной зарплатой. Так мы можем быть полезны и общине, закрыть их вакансии, чтобы это для всех был win-win. Чтобы община была рада принимать переселенцев и воспринимала их не как бремя, а как людей, которые могут создавать что-нибудь классное, нести новые идеи и делать что-то вместе с жителями.

Конечно, участие полностью бесплатное, единственное, что остается для семьи – это оплата коммунальных, конечно, уже после того, как они будут трудоустроены.

Планируем, что в конце мая уже будет полностью обустроено первое поселение.

О финансировании

Проект достаточно затратный – это работа специалистов и сами дома. В общей сложности обустроить поселение стоит около 100 тысяч долларов – это четыре дома и хозяйственный блок со стиральными, сушильными машинами и местом для совместного пребывания, где семьи могут собираться вместе на совместную терапию, дети – рисовать. То есть у каждого есть свое пространство, но есть еще и общее, где они могут проводить время вместе.

Финансируют проект частные доноры и коммерческие компании – у нас есть опыт в коммерческом фандрейзинге, когда мы идем в компании с похожими ценностями.

Также мы подаемся на гранты от европейских и американских фондов, ведь наш проект устойчив.

Поселения финансируются частными донорами, и еще на один дом мы собираем деньги фандрайзингом прямо среди украинцев, которые могут помочь тем, кто нуждается в помощи. Собираем 720 тысяч гривен.

Государство сильно настолько, насколько силен в нем самый слабый – нам очень нравится эта мысль, и мы хотим объединять людей и выращивать эту культуру благотворительности не из жалости, а из сострадания и желания сделать лучшим пространство вокруг тебя.

Об адаптации жителей

Мы создавали со специалистами программу адаптации и интеграции, искали релевантный опыт в мире, но на самом деле подобного опыта не существует, ведь это самый большой миграционный внутренний и внешний кризис со времен Второй мировой войны.

В целом, программа адаптации состоит из того, что семьи встречаются с психологом, дети – отдельно работают на общих занятиях, занимаются арт-терапией.

Это не глубокая проработка травм, подъем сложных тем, скорее навыки самопомощи, понимание своих чувств, работа с потерями, работа с травмами войны, помощь в прохождении адаптационного периода на работе.

Также будут проходить совместные мероприятия для семей ВПЛ и семей из общины, чтобы они могли быстрее интегрироваться.

О планах

Результат для нас – это трудоустроенные семьи, которые остались в общине или, возможно, и не остались, но сами арендуют жилье и ищут новую работу; это самостоятельная украинская семья, которая не нуждается в помощи каких-либо фондов.

Мы планируем на первом поселении измерить результаты, как чувствует себя семья от точки А в точке Б, посмотреть, как все работает. Планируем брать много обратной связи от семей и специалистов и дальше умножать эту концепцию в Украине, если она окажется действенной, во что мы очень верим. Мы видим себя помощниками государства в этом вопросе, ведь государственные органы сосредотачивают все внимание вопросу вооружения и нашей победе, это на первом месте.

Фото: предоставлены героями