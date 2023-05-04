В Ливерпуле украинцы открыли мурал с дополненной реальностью и музыкой Tvorchi

В Ливерпуле открыли мурал Sound of Freedom с дополненной реальностью в поддержку «Евровидения-2023», сообщает Минкульт.

Его создали украинская художница Ptashka Somari и британский художник Нил Китинг.

Мурал включает в себя элементы дополненной реальности, чем занималась команда Port. agency под кураторством Кати Тейлор. С помощью приложения посетители могут увидеть движущиеся объекты на стене под музыку группы Tvorchi.

Sound of Freedom является продолжением проекта The Wall – 5-ти муралов в Вене, Берлине, Марселе, Брюсселе и Найроби, созданных агентством Port. в сотрудничестве с украинским институтом.

Это уже второй мурал, содержащий элементы дополненной реальности. Первый называется Flower of Democracy и расположен в Берлине.



Ранее мы писали о том, что в Брюсселе открыли мурал украинок Sestry Feldman , посвященный годовщине начала полномасштабного российского вторжения. Он является частью проекта The Wall.

Фото: Катя Тейлор