В Киеве открыли киоск-театр с аудиоперформансами: как он работает

302
Ирина Маймур
share share

Киевская инициатива «Городской театр» открыла киоск-театр с аудиоперформансами.

Об этом сообщают на инстаграм-странице инициативы.

Он расположен на улице Сечевых Стрельцов, 44 и будет работать каждый день с 18:00 до 20:00.

В мае в киоске можно послушать аудиоперформанс Димы Левицкого «Фотографии улицы Сечевых стрельцов». Это результат прогулок автора по улице Сечевых Стрельцов в течение зимы 2022/2023. Во время них художник делал снимки и записывал аудио с подробным описанием изображенного на фото: кто эти люди или что это за здания, что они делают, какое отношение имеют к городу или войне.

По словам организаторов, цена билета на перформанс равна стоимости фильтр-кофе.

Ранее мы писали, что в муниципальных кинотеатрах Киева могут появиться галереи, обучающие аудитории и бары.

Фото: «Городской театр»

Опубликовано: 05 мая 2023
share share
Голубцы и рогозоплетение: Минкульт добавил новые элементы в список нематериального культурного наследия Украины Голубцы и рогозоплетение: Минкульт добавил новые элементы в список нематериального культурного наследия Украины На Саксаганского с дома сняли 42-метровую рекламную конструкцию-змейку: фото На Саксаганского с дома сняли 42-метровую рекламную конструкцию-змейку: фото Киевский инженер собрал для ВСУ баги «Дракарис»: что он умеет Киевский инженер собрал для ВСУ баги «Дракарис»: что он умеет Сколько в Киеве внутренних переселенцев, и в каких районах зарегистрировано больше всего Сколько в Киеве внутренних переселенцев, и в каких районах зарегистрировано больше всего Компьютерная академия IT Step приобрела лицей "Глобус" на Троещине Компьютерная академия IT Step приобрела лицей "Глобус" на Троещине Во Львове планируют построить новый микрорайон с тремя ЖК и инфраструктурой Во Львове планируют построить новый микрорайон с тремя ЖК и инфраструктурой На Золотоворотской отделили велодорожку столбцами-делиниаторами после жалоб на парковку автомобилей На Золотоворотской отделили велодорожку столбцами-делиниаторами после жалоб на парковку автомобилей Как проект Vsimdim строит модульный городок для переселенцев в Киевской области с программой трудоустройства Как проект Vsimdim строит модульный городок для переселенцев в Киевской области с программой трудоустройства
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.