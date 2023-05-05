В Киеве открыли киоск-театр с аудиоперформансами: как он работает

Киевская инициатива «Городской театр» открыла киоск-театр с аудиоперформансами.

Об этом сообщают на инстаграм-странице инициативы.

Он расположен на улице Сечевых Стрельцов, 44 и будет работать каждый день с 18:00 до 20:00.

В мае в киоске можно послушать аудиоперформанс Димы Левицкого «Фотографии улицы Сечевых стрельцов». Это результат прогулок автора по улице Сечевых Стрельцов в течение зимы 2022/2023. Во время них художник делал снимки и записывал аудио с подробным описанием изображенного на фото: кто эти люди или что это за здания, что они делают, какое отношение имеют к городу или войне.

По словам организаторов, цена билета на перформанс равна стоимости фильтр-кофе.

Ранее мы писали, что в муниципальных кинотеатрах Киева могут появиться галереи, обучающие аудитории и бары.

Фото: «Городской театр»