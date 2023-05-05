Компьютерная академия IT Step приобрела лицей "Глобус" на Троещине

Образовательный холдинг IT Step (компьютерная академия Шаг) приобрел частный Международный лицей "Глобус" на Троещине.

Лицей планируют модернизировать и внедрить углубленное изучение IT-специальностей. В учебный процесс будут внедрены IT-технологии, к традиционным предметам добавят занятия по вебдизайну, программированию, основам бизнеса и развитию soft-skills.

Учебные классы оснастят современной компьютерной техникой, внедрят электронные лаборатории для экспериментов с помощью VR-очков, будет введен электронный дневник, каждый студент будет иметь персональный планшет.

Учащиеся смогут ставить оценки преподавателям.

Также они получат доступ к учебному контенту даже без электричества и интернета.

Лицей уже объявил набор учащихся 1-11 классов на новый учебный год.

Образовательный холдинг IT Step объединяет 108 учебных заведений в Украине и 22 странах мира.

Международный лицей «Глобус» открыли в 2013 году на Николая Закревского, 42. Это частное учебное заведение с углубленным изучением английского и немецкого языков.