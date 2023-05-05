Документальный фильм об украинских подростках получил награду на фестивале в Германии

Документальный фильм украинского режиссера Алисы Коваленко получил награду на фестивале кино Центральной и Восточной Европы goEast в Германии. Об этом сообщила съемочная группа.

Документальная лента "Мы не погаснем" рассказывает историю взросления подростков на востоке Украины на фоне войны и чрезвычайного путешествия к вершинам Гималайских гор.

Герои фильма протестуют против серой обыденности и стремятся идти по зову своих мечтаний, стремятся к свободе, переменам и открытию новых горизонтов.

Лента создана в сотрудничестве Украины, Франции, Польши и США

Мировая премьера картины состоялась на Берлинском международном кинофестивале.

Кинофестиваль goEast посвящен фильмам из Восточной и Центральной Европы. Его проводят с 2001 года в немецком Висбадене. Главный приз – «Золотая лилия».