7 украинских брендов натуральной косметики

С началом полномасштабной войны многие ищут замену российским брендам, или тем иностранным, которые не ушли с российского рынка.

Мы подготовили несколько достойных альтернатив от производителей украинской косметики.

Украинский бренд натуральной косметики из Ивано-Франковска на основе экстракта отечественной розы.

В ассортименте – уход за лицом, волосами и телом. Косметику создают из дамасских роз, выращенных в собственном органическом саду рядом с Карпатами.

Лепестки роз перерабатывают вручную в частной крафтовой лаборатории. Никакой химии и агрессивных веществ в составе, как утверждают создатели. «Деликатесы для тела и лица» подходят как взрослым, так и детям, благодаря чему полностью природные целебные компоненты увлажняют и насыщают кожу.

Продукция

Масло шимер с комплексом полезных веществ, тоник с термальной водой, розовым гидролатом и витаминами, помада для губ с какао маслом, кокосовым маслом и розовой пудрой, нежный скраб «Конфета» и многое другое. Есть даже варенье из карпатской розы (да, да, съедобное) и подарочные наборы.

Натуральная косметика по авторским рецептам.

Акация сенегальская, гидролаты крапивы (василька, лаванды, мяты, розы), экстракт белой икры, зеленая глина с активированным углем, овес посевной – это лишь часть ингредиентов, используемых в создании продукции бренда.

Продукция

Антисептики, кремы, сыворотки, наборы от мимических морщин, масла, шампуни и кондиционеры. Есть специальный раздел для мужчин.

Один из самых крупных производителей косметики в Украине.

Бренд работает с 2015 года и начинал свою деятельность с изготовления кофейных скрабов, а сегодня его ассортимент насчитывает более 500 разных позиций. Для создания продукции отбирают лучшие сертифицированные компоненты и работающие формулы.

Продукция

Кремы для тела, гели для душа, шампуни, антицеллюлитное масло, порошок для зубов, ну и конечно – целая серия скрабов (кроме кофейного – сахарный, рисовый, кокосовый, овсяный).

Есть очень привлекательные подарочные наборы и отдельная мужская линейка. И здесь не обошлось без модного хайпа в духе времени – например, успокаивающий крем для тела «4.5.0» или концентрированный шампунь-мыло-гель для душа назван известной фразой о «русском военном корабле».

Бренд физиологической, активной и безопасной косметики.

Натуральную косметику создают в крафтовой мастерской на основе нерафинированных масел, первичных растительных гидролатов и активов. В ассортименте – 50 средств полного ухода за разными типами кожи и для разного возраста.

Авторские рецептуры создают на основе последних достижений сферы дерматологии и косметологии. Косметику производят в современной лаборатории, где флаконы проходят все ступени очищения и стерилизации. Цель – вернуть веру в местные нишевые бренды тем, у кого последней надеждой остался косметический рынок Азии и США.

Продукция

Ягодный бальзам для губ, твердый шампунь Retreat, скраб-баттеры для тела, олеогели, минеральная пудра и много разного вкусного и интересного.

Космецевтический бренд на основе гиалуруновой кислоты и цитрата серебра.

Исследование показало, что сочетание двух активных компонентов обладает уникальными свойствами, которые положительно влияют на состояние практически любого типа кожи, состояния и возрастной категории.

Как отмечают создатели бренда, это косметика для женщин, жизнь которых ежедневно наполнена множеством событий и которые хотят всегда выглядеть на 100%, но нет времени посещать косметолога.

Продукция

Разные линейки и позиции по уходу за лицом, телом, волосами для всех типов кожи. Профессиональная косметика, нишевая парфюмерия La Perelin Parfum (парфюмерный гардероб в 10 ароматах, парфюмированная вода – лимитированные позиции, посвященные украинским городам-героям и непобедимым воинам ВСУ).

Инновационный бренд украинской косметики. Он построен на трех китах: природных безопасных компонентах, клинических дерматологических исследованиях и высокотехнологичном оборудовании.

Продукция содержит растительные активы, экстракты и ценные масла, соединенных в инновационные формулы. Все средства биосовместимы с кожей, поэтому природные компоненты глубоко проникают, встраиваются и питают на клеточном уровне.

Продукция

Топ-средство – твердые шампуни, а также твердые мыла, средства для лица и тела, соли для ванны, какао-масло и кокосовое масло, жидкие патчи с пептидами, пилинги.

Украинский производитель растительной уходовой косметики из качественных сертифицированных ингредиентов. Производство находится в Буче в Киевской области и во Львове.

Более пяти лет назад основательница бренда, мать четырех детей Инна Зализнюк, столкнулась с дерматитом у малышей, после чего вся бытовая химия из дома была выброшена. Сначала создавали косметику для себя, сейчас собственную современную лабораторию.

Производство продукции цикличное: от выращивания, сбора, сушки, экстрагирования растений, изготовления косметики до ее продажи.

Продукция

Воск для бороды, отбеливающий зубной порошок, заживляющая мазь для защитников Украины, твердый шампунь «Кропива», специальные наборы, мужская линия UBrave, линия для проблемной кожи. Также есть арома-свечи «А мне нравицца как оно горит» и «Без света или без вас? Без вас!

Фото: соцсети брендов