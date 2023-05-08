Несмотря на войну в Украине новых бизнесов открывается в 5 раз больше, чем закрывается

Несмотря на полномасштабные боевые действия и блэкауты, бизнес в Украине продолжает развиваться. В этом году количество зарегистрированных компаний в 5,6 раз перекрывает численность прекративших работу бизнесов.

Об этом пишет Opendatabot.

На начало апреля 2023 года количество зарегистрированных ФЛП составило почти 2 миллиона, а компаний - более 1,2 миллиона. Закрытые ФЛП за этот год были полностью компенсированы новыми открытыми делами.

Несмотря на все кризисы, вызванные боевыми действиями и массовыми блекаутами, первый год полномасштабной войны не стал рекордным по количеству закрытых дел.

По состоянию на начало апреля 2023 года за год было закрыто 203 921 ФЛП. В предыдущие годы в среднем в Украине закрывалось 260 тысяч ФЛП в год.

Кроме того, за время войны было зарегистрировано более 32 тысяч компаний, а прекратили работу и стали неактивными 5 728 бизнесов.

Ранее мы писали, что шесть украинцев попали в список "30 до 30" по версии европейского Forbes.

Фото: Glenn Carstens-Peters\Unsplash