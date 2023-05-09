Смотрите, какое укрытие обустроили в лицее Киевщины за 11 млн гривен

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Валерия Гуржий
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В Гатненском лицее обустроили укрытие в подвальном помещении с полным интерактивным оборудованием.

Об этом сообщил Гатненский сельский голова Александр Паламарчук.

Также в укрытии в дальнейшем планируют обустроить спортивную школу, где дети после обучения будут заниматься разными видами единоборств и танцами. Общая площадь укрытия составляет более 700 кв.

Чем оно оснащено:

  • профессиональная приточно-вытяжная вентиляция с терморегулировкой воздуха;
  • водоснабжение;
  • канализация;
  • система воздушной тревоги;
  • пожарная сигнализация;
  • мощный генератор;
  • 3 современные интерактивные доски;
  • 6 камер видеонаблюдения;
  • 5 душевых кабин;
  • 4 санузла;
  • 3 раздевалки для детей и тренеров;
  • 5 тренерских;
  • 4 зала;
  • Wi-Fi;
  • 3 телевизора, чтобы родители имели возможность наблюдать за детьми во время тренировки в онлайн-режиме;
  • кулеры для питьевой воды, карематы, раскладные кровати, лавки, все, что нужно для укрытия детей и тренировочного процесса физическим воспитанием.

Как стало известно из системы прозрачных закупок Prozorro, обустройство такого укрытия обошлось более чем в 11 млн гривен (11 170 142 грн).

Ранее мы писали, что во Львове открыли укрытие, в котором можно учиться и работать.

Фото: Александр Паламарчук

Опубликовано: 09 мая 2023
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