Смотрите, какое укрытие обустроили в лицее Киевщины за 11 млн гривен

В Гатненском лицее обустроили укрытие в подвальном помещении с полным интерактивным оборудованием.

Об этом сообщил Гатненский сельский голова Александр Паламарчук.

Также в укрытии в дальнейшем планируют обустроить спортивную школу, где дети после обучения будут заниматься разными видами единоборств и танцами. Общая площадь укрытия составляет более 700 кв.

Чем оно оснащено:

профессиональная приточно-вытяжная вентиляция с терморегулировкой воздуха;

водоснабжение;

канализация;

система воздушной тревоги;

пожарная сигнализация;

мощный генератор;

3 современные интерактивные доски;

6 камер видеонаблюдения;

5 душевых кабин;

4 санузла;

3 раздевалки для детей и тренеров;

5 тренерских;

4 зала;

Wi-Fi;

3 телевизора, чтобы родители имели возможность наблюдать за детьми во время тренировки в онлайн-режиме;

кулеры для питьевой воды, карематы, раскладные кровати, лавки, все, что нужно для укрытия детей и тренировочного процесса физическим воспитанием.

Как стало известно из системы прозрачных закупок Prozorro, обустройство такого укрытия обошлось более чем в 11 млн гривен (11 170 142 грн).

Ранее мы писали, что во Львове открыли укрытие, в котором можно учиться и работать.

Фото: Александр Паламарчук