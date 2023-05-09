Смотрите, какое укрытие обустроили в лицее Киевщины за 11 млн гривен

В Гатненском лицее обустроили укрытие в подвальном помещении с полным интерактивным оборудованием.
Об этом сообщил Гатненский сельский голова Александр Паламарчук.
Также в укрытии в дальнейшем планируют обустроить спортивную школу, где дети после обучения будут заниматься разными видами единоборств и танцами. Общая площадь укрытия составляет более 700 кв.
Как стало известно из системы прозрачных закупок Prozorro, обустройство такого укрытия обошлось более чем в 11 млн гривен (11 170 142 грн).
Ранее мы писали, что во Львове открыли укрытие, в котором можно учиться и работать.
Фото: Александр Паламарчук