На Троещине установили первый "Япомогабокс" из переработанного пластика

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Мария Иващук
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В Киеве установили первый благотворительный автомат "Япомогабокс" , изготовленный из переработанного пластика. Об этом сообщил основатель "Япомогабокс" Руфат Раимов.

"Япомогабокс" расположен в супермаркете Metro на Сержа Лифаря, 2-а. Для его изготовления использовали 19 428 пластиковых крышечек.

“Мы с вами сделали нереальную штуку – первый в мире фандомат по приему пластиковых бутылок из переработанного пластика… Я очень рад тому, что мы научились давать вторую жизнь вторсырью! Это был очень долгий и трудный путь", – отметил Раимов.

Также основатель проекта анонсировал выпуск линейки продуктов из переработанного пластика.

Япомогабокс – автомат для приема пластиковых бутылок. Пользователь забрасывает пластиковые бутылки в бокс, за что ему начисляются виртуальные средства. У него три кнопки, по которым средства можно направить на помощь пожилым людям, детям с инвалидностью или беспризорным животным.

Все собранные бутылки из автомата отправляют на вторичную переработку.

Опубликовано: 10 мая 2023
Япомогабокс
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