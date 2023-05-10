На Троещине установили первый "Япомогабокс" из переработанного пластика

В Киеве установили первый благотворительный автомат "Япомогабокс" , изготовленный из переработанного пластика. Об этом сообщил основатель "Япомогабокс" Руфат Раимов.

"Япомогабокс" расположен в супермаркете Metro на Сержа Лифаря, 2-а. Для его изготовления использовали 19 428 пластиковых крышечек.

“Мы с вами сделали нереальную штуку – первый в мире фандомат по приему пластиковых бутылок из переработанного пластика… Я очень рад тому, что мы научились давать вторую жизнь вторсырью! Это был очень долгий и трудный путь", – отметил Раимов.

Также основатель проекта анонсировал выпуск линейки продуктов из переработанного пластика.

Япомогабокс – автомат для приема пластиковых бутылок. Пользователь забрасывает пластиковые бутылки в бокс, за что ему начисляются виртуальные средства. У него три кнопки, по которым средства можно направить на помощь пожилым людям, детям с инвалидностью или беспризорным животным.

Все собранные бутылки из автомата отправляют на вторичную переработку.