Украинцы стали чаще смотреть отечественное кино — опрос

Украинцы стали чаще смотреть украинское кино.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus Research, проведенного в марте 2023 года.
Если до начала полномасштабного вторжения россии регулярно смотрели отечественные фильмы только 29% опрошенных, то сейчас это 33%. В то же время оказалось, что 14% вообще не потребляют такой контент.
Самые популярные среди украинцев оказались сервисы просмотра фильмов онлайн. Это Megogo, SweetTV, Netflix и другие. Им предпочитают 61% опрошенных преимущественно в возрасте 18–34 лет.
На втором месте среди площадок для просмотра отечественного кино – телевидение. Его смотрят 56% респондентов в основном в возрасте 55-60 лет.
Оффлайн-кинотеатры посещают 14% опрошенных. Они пользуются особенной популярностью среди молодежи.
Чаще украинцы просматривали мультфильм «Мавка. Лесная песня» – его посмотрела треть опрошенных. Меньше всего видели ленту «Область Героев».
Фото: кадры из фильма «Памфир», Gradus Research