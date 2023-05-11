Украинцы стали чаще смотреть отечественное кино — опрос

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Ирина Маймур
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Украинцы стали чаще смотреть украинское кино.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus Research, проведенного в марте 2023 года.

Если до начала полномасштабного вторжения россии регулярно смотрели отечественные фильмы только 29% опрошенных, то сейчас это 33%. В то же время оказалось, что 14% вообще не потребляют такой контент.

Самые популярные среди украинцев оказались сервисы просмотра фильмов онлайн. Это Megogo, SweetTV, Netflix и другие. Им предпочитают 61% опрошенных преимущественно в возрасте 18–34 лет.

На втором месте среди площадок для просмотра отечественного кино – телевидение. Его смотрят 56% респондентов в основном в возрасте 55-60 лет.

Оффлайн-кинотеатры посещают 14% опрошенных. Они пользуются особенной популярностью среди молодежи.

Чаще украинцы просматривали мультфильм «Мавка. Лесная песня» – его посмотрела треть опрошенных. Меньше всего видели ленту «Область Героев».

Фото: кадры из фильма «Памфир», Gradus Research

Опубликовано: 11 мая 2023
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