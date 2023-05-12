В Ирпене создадут интерактивный музей обороны города

В Ирпене в разрушенном обстрелами доме культуры микрорайона Романовка планируют создать интерактивный музей обороны города.

Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин в эфире телеканала «Рада» .

«Чтобы все приезжающие в Ирпень понимали, что защита Киевской области началась с Ирпеня, и чтобы в том музее они могли все это увидеть», — отметил он.

Взорванный Романовский мост, расположенный рядом, планируют превратить в мемориал. Именно через этот мост во время боевых действий Киевской области эвакуировались мирные жители.