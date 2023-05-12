В Ирпене создадут интерактивный музей обороны города

В Ирпене в разрушенном обстрелами доме культуры микрорайона Романовка планируют создать интерактивный музей обороны города.
Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин в эфире телеканала «Рада» .
«Чтобы все приезжающие в Ирпень понимали, что защита Киевской области началась с Ирпеня, и чтобы в том музее они могли все это увидеть», — отметил он.
Взорванный Романовский мост, расположенный рядом, планируют превратить в мемориал. Именно через этот мост во время боевых действий Киевской области эвакуировались мирные жители.
Ранее архитектурное бюро Славы Балбека Balbek Bureau представило концепцию мемориального историко-архитектурного комплекса вокруг разрушенного моста в Ирпене.