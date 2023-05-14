Юлия Санина, Kalush Orchestra и Верка Сердючка: смотрите, как выступали украинские исполнители на "Евровидении-2023"

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2023".

Победительницей стала Швеция, которую представляла певица Loreen с песней Tattoo. Страна получила 583 балла. Вторую строчку заняла Финляндия с 526 баллами. Украина заняла шестое место с 243 баллами.

На открытии гранд-финала "Евровидения" выступили участники и победители прошлых лет от Украины, среди которых Kalush, Go_A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка. Мы собрали их выступления в подборку. Смотрите, как это было.

Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина на "Евровидении-2023" не только выступала, но и была одной из ведущих песенного шоу.



Kalush Orchestra

Прошлогодние победители "Евровидения" открыли гранд-финал конкурса своим выступлением с песней Stefania. Группа поддержала Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон, которая записала партию на рояле специально для выступления группы в Ливерпуле. Также группа в финале передала кубок первенства шведской певице Loreen, которая стала победительницей этого года.



Alyosha

Во время выступления певицы Alyosha зрители не сдерживали слез, ведь в своем номере певица показала жизнь тысяч украинок, которые во время войны были вынуждены провести своих мужчин на фронт и уехать за границу.

Мария Яремчук

Певица 5 лет назад объявила о свершении певческой карьеры. Она вместе с рэпером OTOY и певицей Златой Дзюнькой на нынешнем "Евровидении" исполнила мешап из легендарных украинских композиторских произведений.

Go_A

Победители "Евровидения-2021" также выступили на песенном конкурсе с песней Shum.



Джамала

Певица вышла на сцену "Евровидения-2023" с песней "1944", с которой в 2016 году победила в конкурсе.



Тина Король

Тина Кароль на конкурсе этого года исполнила свой хит с "Евровидения-2006" - Show me your love.

Верка Сердючка

Певица вышла на сцену с песней, с которой она выступала "Евровидении-2007". Композиция прозвучала в обновленной и более привлекательной версии со словами "Russia, goodbye!".

Фото: eurovision.tv, скиншоты выступлений