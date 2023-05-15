Во Львове создали вышиванку в стиле милитари и подарили ее Залужному

Во Львове воспроизвели вышиванку Степана Бандеры в стиле милитари и подарили первую рубашку из коллекции Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Об этом сообщили на странице проекта "Вышивка в одежде выдающихся украинцев".

Вышиванку создали львовские мастера.

"Мы гордимся тем, что первая рубашка из этой коллекции теперь принадлежит нашему главному защитнику! Пусть она станет вышитой броней для нашего Главнокомандующего, потому что именно он ведет наших воинов к Победе".

Фото: " Вышивка в одежде выдающихся украинцев "