8 украинских брендов, шьющих джинсы

Джинсы – универсальная вещь, которую можно носить в любой сезон. Если ваш гардероб нуждается в обновлении, вот восемь украинских брендов, шьющих джинсы базовых моделей, а также для создания более ярких образов.

Один из самых известных украинских деним-брендов. Ксения и Антон Шнайдеры создают новые вещи из винтажного денима, используя, в частности, пэчворк и джинсовый мех.

Недавно KseniaSchnaider представил совместную коллекцию с американским брендом DL1961 .

Цены: джинсы Boxer – $400, широкие меховые джинсы Zoie – $430

Еще один локальный бренд, который знают далеко за пределами Украины. Марка появилась в 2018 году во Львове. Учредила ее Мэри Фуртас.

Эстетика Cultnaked вдохновлена модой нулевых, поэтому в коллекции деним одежды можно найти дерзкие джинсы клеш с низкой посадкой, которые носили Пэрис Гилтон и Бритни Спирс.

Цены: темно-синие джинсы Nerd – $350

Aisenberg – это семейный бизнес родом из Одессы, где и отшивают вещи. Среди позиций бренда: деконструированные джинсы, карго джинсы, палаццо, шорты и комбинезоны. Все вещи доступны для заказа как в Украине, так и за границей.

Цены: джинсы Cargo – 4300 грн

Украинский бренд Reviclo шьет вещи из винтажного денима по индивидуальным параметрам клиентов. Среди необычных позиций – джинсы с двойным и отлетным поясами.

“Мы создаем модели джинсов по иконическим винтажным основам декады 90-х, муляжным методом по фигуре модели или клиента. Несмотря на войну, мы продолжаем работать в Киеве и подбирать для клиентов и стилистов изделия через видеообзоры, делаем замеры и подробные фото”, – рассказывают в команде бренда.

Цены: базовые модели – 9500 грн

‍Бренд WhyNotDenim, основанный в 2016 году, в этом году сделал ребрендинг и стал Match Denim. Все эти годы бренд создавал по четыре коллекции в год и дополнительно – лимитированные дропы. В весенний дроп вошли джинсы карго, корсеты из денима, джинсы-бикини, а также верхняя одежда.

"Создавая продукт в Украине и работая с локальными фабриками, для нас важно создавать что-то новое и делать это с мыслю об окружающей среде", - комментирует основательница бренда Ирина Носенко.

Отходы от производства Match Denim использует для создания upcycled-упаковки, сшивающейся из лоскутов джинсовой ткани.

Цены : джинсы карго – 3800 грн

MY x MY – бренд женской одежды, созданный двумя сестрами в 2014 году в Киеве. В деним линейке используют 100% котон без эластана, высокой плотности, что придает джинсам желаемую форму и износостойкость.

Цены: джинсы с фигурными линиями в виде бикини – 4500 грн

Украинский масс-маркет с 12-летней историей также имеет немало моделей джинсов, юбок и платьев из денима. В новой коллекции можно найти джинсы mom fit из светло-молочного денима и удлиненные прямые джинсы с высокой посадкой.

Цены: зауженные джинсы mom fit – 3000 грн

Украинский бренд одежды для мужчин и женщин Minnim был основан в 2016 году в Запорожье. Бренд в производстве придерживается подхода slow fashion, основополагающий принцип которого – покупать реже, но качественнее.

"В подходе к производству ориентируемся на создание одежды из более качественных материалов, вневременной дизайн, который не выйдет из моды до конца сезона и нравственное и экологическое производство", - отмечают в Minnim.

Цены: джинсы женские – 3300 грн, мужские джинсы Straight Fit – 3200 грн