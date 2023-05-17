Во Львове жители собственными силами реставрируют памятник архитектуры

Во Львове на улице Рутковича, 12 жители дома собственными силами реставрируют подъезд. Об этом сообщили на странице реставрационной мастерской "Гарда".

Начали работы по реставрации лепнины и камня во входной части подъезда, на очереди – полихромные (цветные) росписи в самом подъезде.

Жители сотрудничают с краковской реставрационной фирмой Revive Konserwacja Zabytków.

Дом на Рутковича, 12 во Львове является памятником местного значения. Его жители создали действенное ОСМД и раньше в рамках программы города отреставрировали пару деревянных дверей.

"На примере этого дома мы хотим показать комплексный подход к реставрации подъездов в исторической части города. Здешние росписи не слишком особенные, но и они, и лепнина, и двери, и брусчатка сохранились и должны быть не просто поремонтированы, а именно отреставрированы. И я очень рад, что в этом доме живут люди, которые понимают ценность реставрации, которые решили сами профинансировать работу специалистов и восстановить все комплексно”, - отмечает основательница реставрационной мастерской "Гарда" реставратор Ирина Гирна.

Реставрационные работы в этом доме будут продолжаться до конца года.

Реставраторы и жители оформили все необходимые документы совместно с Львовским городским советом.