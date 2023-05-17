Во Львове жители собственными силами реставрируют памятник архитектуры

178
Мария Иващук
share share

Во Львове на улице Рутковича, 12 жители дома собственными силами реставрируют подъезд. Об этом сообщили на странице реставрационной мастерской "Гарда".

Начали работы по реставрации лепнины и камня во входной части подъезда, на очереди – полихромные (цветные) росписи в самом подъезде.

Жители сотрудничают с краковской реставрационной фирмой Revive Konserwacja Zabytków.

Дом на Рутковича, 12 во Львове является памятником местного значения. Его жители создали действенное ОСМД и раньше в рамках программы города отреставрировали пару деревянных дверей.

"На примере этого дома мы хотим показать комплексный подход к реставрации подъездов в исторической части города. Здешние росписи не слишком особенные, но и они, и лепнина, и двери, и брусчатка сохранились и должны быть не просто поремонтированы, а именно отреставрированы. И я очень рад, что в этом доме живут люди, которые понимают ценность реставрации, которые решили сами профинансировать работу специалистов и восстановить все комплексно”, - отмечает основательница реставрационной мастерской "Гарда" реставратор Ирина Гирна.

Реставрационные работы в этом доме будут продолжаться до конца года.

Реставраторы и жители оформили все необходимые документы совместно с Львовским городским советом.

Опубликовано: 17 мая 2023
Львів
share share
Куда пойти в Киеве 19-21 мая: концерт Монатика, фестиваль "Стрічка" и спектакль про "Азовсталь" Куда пойти в Киеве 19-21 мая: концерт Монатика, фестиваль "Стрічка" и спектакль про "Азовсталь" Минкульт лишил охранного статуса еще два советских памятника в Киеве Минкульт лишил охранного статуса еще два советских памятника в Киеве В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища Вышел трейлер фильма «Короли рэпа» с Wellboy и Ирмой Витовской Вышел трейлер фильма «Короли рэпа» с Wellboy и Ирмой Витовской В Киеве будут тестировать электронный билет в маршрутках В Киеве будут тестировать электронный билет в маршрутках Первую часть Подольско-Воскресенского моста откроют до конца года – Кличко Первую часть Подольско-Воскресенского моста откроют до конца года – Кличко Возле Контрактовой открыли кафе «Медак» с 20 видами медовых настоек и вин Возле Контрактовой открыли кафе «Медак» с 20 видами медовых настоек и вин СБУ нашла киевских блоггеров, опубликовавших видео с работой ПВО во время атаки на город СБУ нашла киевских блоггеров, опубликовавших видео с работой ПВО во время атаки на город
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.