До и после: В Буче отстроили улицу Вокзальную, где разбили колонну россиян

В Буче отстроили улицу Вокзальную и отремонтировали 110 домов. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Американская некоммерческая организация Global Empowerment Mission (GEM) совместно с партнерами и властями отремонтировали электроопоры, коммуникации, дорожное покрытие, а также 110 домов. Также отстроили с нуля 12 полностью разрушенных домов.

Фото: Руслана Кравченко/Громадське радіо

Проект по восстановлению улицы Вокзальной, где разбили колонну россиян, был запущен в конце октября 2022 года в рамках проекта "Надежда для Бучи".

Тогда же было подписано трехстороннее соглашение между GEM, Бучанским городским советом и Vespa Group, подрядчиком проекта. Восстановление профинансировал Фонд Говарда Баффета.

На восстановление улицы Вокзальной выделили 6 месяцев, но закончили ремонтные работы фактически за 5 месяцев.

Коллаж: Руслана Кравченко/Громадське радіо

По словам директора GEM в Украине Андрея Негрича, сложнее всего было то, что на Вокзальной мало места. Дорога состоит из двух полос, а для ускорения темпов строительства было привлечено много строителей и техники.

«Сложнее всего было поместиться на ту маленькую улицу Вокзальную. Поэтому мы были вынуждены принять более кардинальные меры и перекрыть проезд. Сначала нужно было разобрать практически полностью разрушенные дома и только потом начать строить новые. Это одна из старейших улиц города, и на сегодняшний день там еще лучше дома, чем были», — говорит Негрич.