Etnodim вместе с Музеем Гончара создали вышиванки, которые можно выиграть за донат

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Мария Иващук
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Платформа United24 разыгрывает вышиванки, изготовленные Etnodim в сотрудничестве с музеем Ивана Гончара.

Вышиванки изготовили для 13 амбассадоров United24.

За основу для вышиванок взяли орнаменты из разных регионов Украины. Их дополнили элементами, связанными с каждым амбассадором.

Так на рубашке Лева Шрайбера орнаменты Одесского региона, откуда происходят его предки. На вышиванке киевлянина Андрея Шевченко – каштаны. В основе вышиванки Кэтрин Винник лежит традиционный орнамент Галичины, где родились бабушка и дедушка актрисы.

Каждая из 13 вышиванок существует в двух экземплярах. Одна – для послов United24. Вторую можно выиграть за донат на восстановление лицея в селе Бузова.

Донат должен быть не менее 24$, внести его можно по ссылке . Сбор продлится с 18 мая по 1 июня.

Опубликовано: 18 мая 2023
вишиванка Музей Гончара
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