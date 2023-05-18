Etnodim вместе с Музеем Гончара создали вышиванки, которые можно выиграть за донат

Платформа United24 разыгрывает вышиванки, изготовленные Etnodim в сотрудничестве с музеем Ивана Гончара.

Вышиванки изготовили для 13 амбассадоров United24.

За основу для вышиванок взяли орнаменты из разных регионов Украины. Их дополнили элементами, связанными с каждым амбассадором.

Так на рубашке Лева Шрайбера орнаменты Одесского региона, откуда происходят его предки. На вышиванке киевлянина Андрея Шевченко – каштаны. В основе вышиванки Кэтрин Винник лежит традиционный орнамент Галичины, где родились бабушка и дедушка актрисы.

Каждая из 13 вышиванок существует в двух экземплярах. Одна – для послов United24. Вторую можно выиграть за донат на восстановление лицея в селе Бузова.