Заправка кондиционера автомобиля. Тонкости и нюансы

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Александра Явник
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Кондиционер – важная часть системы вентиляции в машине. Кондиционер выполняет охлаждение воздуха, что способствует устранению лишней влажности и неприятных запахов. Однако, многие забывают, что заправка кондиционеров авто требует своевременного обслуживания. Наша статья расскажет о том, когда необходимо заправлять кондиционер, какие нормы заправки и как можно заправить кондиционер в машине.

Когда нужна заправка автокондиционера

Из сервисной книги производителя можно узнать, что заправлять автокондиционер необходимо 1 раз в 2 года. Но это не так. О потребности заправки машинного кондиционера свидетельствуют следующие факторы:

  • Обмерзание магистралей;
  • Пятна масла на трубах;
  • Снижение прохлады в салоне.

Для диагностики автокондиционера следует обратиться на сто. В автосервисе вам проверят нехватку фреона замерами давления в контуре. При нормированной утечке фреона вам предложат дозаправку. При поломке элемента системы, специалисты автосервиса предложат устранить недостаток.

Почему необходимо заправлять кондиционер в машину

Производить до заправку автокондиционера необходимо по ряду причин:

  • Перепады температур способствуют разрушению трубопровода и появлению коррозии;
  • Вибрации автомобиля негативно сказываются на работе кондиционирования;
  • При долгом отсутствии фреона в кондиционере износ деталей происходит значительно быстрее.

Производить самостоятельную заправку кондиционера в автомобиле можно, но слишком рискованно. Если вы нальете слишком много фреона, нагрузка на вентиляторы и компрессоры будет увеличена, что приведет к серьезной неисправности.

Почему нельзя заправлять автокондиционер самостоятельно

Осуществляя самостоятельно дозаправку кондиционера в автомобиле, вы уже подвергаете себя риску, ведь это является опасной процедурой. Почему? Потому что давление внутри системы составляет от 13 до 15 атмосфер. Кроме того, при самостоятельной дозаправке машинного кондиционера вы можете не произвести диагностику системы, а значит, можете упустить возможный дефект, который можно было исправить сразу.

Отправляясь на шиномонтаж или в автосервис за дозаправкой, вы можете быть абсолютно спокойны за свой автомобиль. На СТО OILER вы можете до заправить автокондиционер и получить дельные советы по продлению срока службы кондиционера.

Опубликовано: 19 мая 2023
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