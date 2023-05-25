15 украинских брендов кофе

Днепр, Львов, Киев, Черновцы и даже село Квасы... Specialty кофе, кофейные дрипы, эспрессо-капсулы и подвешенный кофе для ВСУ. Подготовили подборку украинских кофейных брендов, на которые следует обратить внимание.

Ростерия из Днепра, которая работает с 2011 года. Ее основали Александр Ремесник и Феликс Безрук, много лет работавший в кофейной индустрии. С самого начала они были сконцентрированы на поиске качественного кофе, с 2016 года непосредственно ездили в страны Центральной Америки, чтобы выбирать кофе в стране его происхождения.

Также в 2016 году команда запустила True Brew Bro: бренд исключительно specialty кофе для кофейных гиков.



Кроме того, компания предлагает подвешенный "кофе для ВСУ" и "Пуск": первый в Украине растворимый specialty кофе.

Цены: ГВАТЕМАЛА FINCA CANAQUE (кофе натуральной обработки с фермы на вершине горы в Ла-Либертаде в Гватемале, 250 граммов) – 465 гривен, КОЛУМБИЯ COOCENTRAL (кофе мытой обработки с яркой кислотностью, средней крепостью и 5 сладким фруктом 0) гривен, ПУСК ETHIOPIA KAFFA GERA (5 порций растворимого specialty кофе) – 250 гривен.



"Кофе для ВСУ" (100 граммов) - 100 гривен.



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Еще один бренд кофе из Днепра, который был основан в 2022 году. Обжарщик: Андрей Васильев. Работает в кофейной сфере с 2008 года и за это время успел выиграть национальный чемпионат по дегустации кофе. Жарят кофе на ростере израильской компании Coffee-Tech Engineering – Ghibli R15, экспериментируют с профилями обжарки, блендами и ферментациями.



В ассортименте есть кофе для фильтра, эспрессо и кофейные дрипы.



Цены: Blend #1 (Колумбия / Гондурас, 250 граммов) – 280 гривен, Colombia Decaf (кофе мытой обработки с сухофруктами, апельсинами и специями по вкусу, 250 гривен) – 335 гривен, Colombia La Divisa (specialty кофе разновидности “розовый”с красным яблоком, вишней и миндалем во вкусе, 250 г) – 505 гривен.



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Кофейный бренд из Киева. Сами себя Mad Heads описывают так: "Микрообжарка, маленькая компания людей, любящих кофе, поездки и эксперименты". Одна из особенностей стиля: Mad Heads выбирают самый сладкий кофе, который только могут найти.

В ассортименте кофе для фильтра и эспрессо из всех уголков мира, изидрипы и капсулы для эспрессо. Также команда регулярно выпускает разнообразный мерч, благодаря которому собирают деньги на волонтерские проекты.



Также регулярно проводят экскурсии на производство и кофе для освобожденных военнопленных, бойцов Азова и других подразделений, семей погибших героев.

Цены: Nyota Kusini (Танзания, пошлина обработка, по вкусу: яблоко, жасмин, виноград, малина, 250 граммов) – 274 гривны, изидрип Duromina Box (10 дрип-пакетов) – 310 гривен, капсулы для эспрессо Sidama Shantewe 10 капсул) – 250 гривен

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IDEALIST COFFEE CO – кофейная компания, объединяющая популярную сеть кофеен третьей волны, а также занимается производством кофе в формате полного цикла: от выбора зеленого кофе до собственной обжарки.

Компания стартовала в 2019 году, и с этого времени начала стремительно развиваться. Крупнейший производитель дрип-кофе в Украине. Кстати, именно кофейные дрипы от Idealist сейчас предлагают в поездах "Укрзализницы".



Цены: Idealist Blend для эспрессо (250 граммов) - 330 гривен, кофе из Эфиопии для фильтра (бергамот, черный чай и ягоды во вкусовом профиле, 250 граммов) - 330 гривен, дрип-кофе "Твой микс" (7 разных дрипов) – 189 гривен.



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Киевская кофейная компания, основанная Владимиром Задиракой, работающая с 2014 года. Покупают зеленое зерно, сами обжаривают, именно этот кофе используют в собственных кафе и продают его другим. Работают исключительно со specialty кофе.

One Love Coffee предлагают кофе в зернах, дрипы, капсулы, а также подарочные наборы (2 пакета specialty кофе светлой и свежей обжарки от ONE LOVE, приглашение на персональную экскурсию на обжарку на 2 персоны, Hario V60 с мерной ложечкой, бумажные фильтры).

Также One Love Coffee создали линейную органическую specialty кофе.

Цены: Эфиопия Арича (250 граммов, персик, черный чай, молочный шоколад во вкусовом профиле) – 340 гривен, органический кофе (Перу, 250 граммов) – 385 гривен, ONE LOVE present box – 2300 гривен, набор из 12 кофейных капсул для Nespresso (Бразилия) – 230 гривен.

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Каворуб – это бренд кофе для любителей кофе из Львова. Доставка премиум и specialty кофе домой или в офис. Помол и сорт подбираются индивидуально в зависимости от предпочтений и метода заваривания. Бренд предлагает экзотические сорта кофе по всему миру: Африки, Южной Америки, Азии.

Работает на рынке в течение 5 лет и планирует открыть также собственную кофейню.

Основатель бренда поддерживает ВСУ и отправляет кофе на фронт, когда есть запрос от частей.

Цены: Colombia Supremo (мытый метод, чернослив, шоколад, красное яблоко во вкусовом профиле) - 250 грвиен, дрип Гватемала Антигуа – 25 гривен.

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"Гуцульский кофе". Команда обжарщиков кофе из села Квасы в Закарпатье. Кофе от бренда можно попробовать в местных заведениях (Гагарин и Бокораш, Гуцульская перепичка, Tsypa Brewhouse), а также заказать онлайн.

Цены: кофе El Salvador (250 граммов, 100% арабика) – 155 гривен.

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Компания 25 Сoffee Roasters жарит кофе более 10 лет. За это время обжарили 1 200 000 кг кофе и стали партнерами более чем 450 заведений в 20-ти областях Украины. Предлагают кофе свежей обжарки из 25-ти кофейных плантаций мира.

Также компания продает кофейное оборудование, проводит инвенты и развивает 25 Barista School – обучающую платформу для бариста.



В ассортименте не только кофе, но также чай, какао и сладости. Также действует проект "подвешенного кофе" для ВСУ.

Цены: specialty кофе Salvador Las Marias (арабика, в аромате слива сочетается с нотками косточковых фруктов и рома, 250 граммов) - 308 гривен, 25 Coffee Drips Mega Mix (5 видов кофе, по 2 дрипа каждого) - 375 гривен, 25CR (3 вида кофе по 100 граммов) – 492 гривны.



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Это кофейная компания, которая объединяет кофейни в Черновцах и Ивано-Франковске, а также ростерию, предлагающую specialty кофе свежей обжарки для дома и бизнеса.

Есть три линейки кофе: "базовый", specialty и "фанки".

Одно из интересных предложений: капинг кит, полноценный набор для кофейной дегустации и оценки кофе дома.

Цены: капинг кит (6 образцов кофе, бланки для оценки, маркер) – 650 гривен, Эфиопия Дуромина лот 29 (митая обработка, цветы, персик, манго, апельсин, бергамот, шоколад в профиле, 200 граммов) – 251 гривна, (200 граммов) – 164 гривны, дрип Кения Киамбу – 31 гривна.

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CafeBoutique – это сеть специализированных магазинов по продаже кофе свежей обжарки собственного производства, кофейного оборудования известных мировых брендов и разнообразных кофейных аксессуаров. Компания занимается обжариванием моносортов арабики, преимущественно specialty класса, на ростерах от Giesen и Probat.



Цены : Brazil Jean Faleiros (натуральная анаэробная обработка, амарето, халва, лимон и кола в профиле, 250 граммов) - 317 гривен, Indonesia Rujak Bebeg (анаэробная экспериментальная обработка, тамаринд, киви, банан, карамболь, лайм, 250 граммов) – 232 гривны.

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