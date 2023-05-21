На Софийской площади открыли инсталляцию, посвященную "Азовстали"

На Софийской площади в Киеве состоялось открытие инсталляции-символа стойкости и веры украинских военнопленных из "Азовстали".

Об этом пишет "Общественное".

Инсталляция посвящена годовщине выхода украинских военных из "Азовстали" и напоминает, что мировое сообщество прилагает усилия, чтобы вернуть домой украинских военных.

Авторы скульптуры рассказали, что главный замысел инсталляции состоит в том, что с одной стороны сложенные руки символизируют сердце, а с другой – они выглядят напряженными, как обычно в связанном положении.

Работа была создана скульптором Яном Беспалько. В команде художников также Наталья Башкатова, Семененко Анастасия, Петришин Денис, Ярощук Валентина, Дрыга Дарья, Владимир Третьяк. Инсталляцию создали при поддержке бетонной мастерской TVERDO на Арт-заводе "Платформа".

Ранее мы писали, что в Киеве появился мурал, посвященный пленным защитникам "Азовстали".

Фото: Общественное