Смотрите, как реконструировали центральный вход в музее в Пирогово

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Валерия Гуржий
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В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины заработал реконструированный центральный вход, построенный еще в 70-х годах прошлого века.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Новый вход был разработан с учетом ландшафтных особенностей музея и туристических запросов посетителей из Украины и мира. Кроме того, реконструкция центрального входа в музей стала первым этапом реализации крупномасштабной государственной программы "Магниты Украины".

Фото: Министерство культуры и информационной политики , Александр Ткаченко

Опубликовано: 22 мая 2023
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