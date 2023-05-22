Смотрите, как реконструировали центральный вход в музее в Пирогово

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины заработал реконструированный центральный вход, построенный еще в 70-х годах прошлого века.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Новый вход был разработан с учетом ландшафтных особенностей музея и туристических запросов посетителей из Украины и мира. Кроме того, реконструкция центрального входа в музей стала первым этапом реализации крупномасштабной государственной программы "Магниты Украины".

Фото: Министерство культуры и информационной политики , Александр Ткаченко